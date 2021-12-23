SON DAKİKA: İstanbul'a yılbaşında kar yağacak mı? Hava durumuyla ilgili Meteoroloji uzmanlarından son tahminler (23 Aralık 2021 hava durumu tahminleri)

Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı iki gündür bazı bölgelerde etkili olurken megakentte yaşayanlar "İstanbul'a yılbaşında kar yağacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. 30-31 aralık 2021 tarihinde hava durumunun nasıl olacağıyla ilgili Meteoroloji uzmanları da son tahminlerini açıkladı. 2022 yılbaşında Türkiye'nin büyük şehirlerinde kar yağışı Prof. Dr. Şen, "Anadolu'nun diğer kesimlerinde bile yılbaşında kar yağışı görünmüyor ama bu değişebilir" dedi. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan da 27 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında sıcaklıkların 1-3 derece yükseleceğini belirtti. Öte yandan 23 Aralık 2021 perşembe (bugün) hava durumuyla ilgili de Meteorolojiden son tahminler geldi. İstanbul ve birçok ilde kar yağışının etkisini göstermesiyle bazı kentler beyaza bürünürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yeni kar yağışı uyarısı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre akşam saatlerine kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edildiği açıklandı. Peki İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Ankara'da kar yağışı sürecek mi? İşte hava durumuyla ilgili son dakika bilgileri ve tüm detaylar...

Türkiye genelinde ve İstanbul'da son günlerde etkili olmaya başlayan soğuk hava dalgası, kar beklentisini yükseltti. Özellikle yılbaşında kar yağacak mı diye merak eden birçok kişi uzmanların açıklamasını bekliyor.

Peki, 2022 yılbaşında İstanbul’da kar yağacak mı? Yeni yılın ilk haftalarında Türkiye’yi nasıl bir hava bekliyor?

Milliyet'te yer alan habere göre; Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ve İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan son meteorolojik tahminler ışığında önemli açıklamalarda bulundu.

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki günlerde batı bölgelerde yağışların duracağını ve Anadolu’da sıcaklıkların yerini soğuğa bırakacağını aktardı.

Prof. Dr. Orhan Şen, "İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da ayaz ve don bekleniyor. Bunun dışında İstanbul'da hava parçalı bulutlu olacak, yağış görünmüyor. Karadeniz bölgesinde ise Sakarya'dan Artvin'e kadar karla karışık yağmur bekleniyor. Kar yağışı yüksek kesimlerde daha fazla görülecek" dedi.

HAFTA SONU SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Önümüzdeki günlerde Türkiye’de hafta sonu sıcaklıkların yükseleceğini ifade eden Prof. Dr. Şen, sıcaklığın batıdan itibaren güneyli akımlara geçtiğini ve dolayısıyla lodosun hâkim olacağını vurguladı.

Prof. Dr. Orhan Şen, "Bu lodos epey bir süre devam edecek. Bu yüzden sıcaklıklar artacak ve İstanbul'da bugünlerde 5-6 derece olan sıcaklık, hafta sonu gündüz 14 dereceye kadar çıkacak. Fakat gökyüzü açık olduğu için geceleri Anadolu’da ayaz devam edecek" diye konuştu.

YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI?

Yılbaşında Türkiye'nin büyük şehirlerinde kar yağışının beklenmediğini söyleyen Prof. Dr. Şen, sıcaklıkların mevsim ortalamaları civarında olacağına dikkat çekti.

Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul'da yağmur yağabilir. Özellikle Uludağ ve Anadolu'daki yüksek kesimlerde kar yağışı görülebilir. Anadolu'nun diğer kesimlerinde bile yılbaşında kar yağışı görünmüyor ama bu değişebilir. Önümüzdeki 10 gün içinde tahmin yapmak zor, tutma ihtimali yüzde 70 civarında” uyarısında bulundu.

30-31 ARALIK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Prof. Dr. Orhan Şen, yılbaşına kadar Türkiye'nin güney bölgesini etkisi altına alacak hava dalgasıyla birlite sıcaklığın yükseleceğini söyledi.

Prof. Dr. Şen, “Yılbaşı akşamı yani Aralık 30 ve 31'inde Marmara'da yağmur var. Diğer bölgelerde ve dediğim gibi yüksek kesimlerde yani kayak yapılan yerlerde kar yağışı olabilir. O da kuzey kesimlerdeki dağları kapsıyor. Onun haricinde Türkiye'de yılbaşında şehirde hava sıcaklığı 13 derece seviyesinde olacağından kar görünmüyor” dedi.

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan da, “Çok genel bir bilgi alabileceğimiz aylık ortalama sıcaklık ve yağış tahminlerine bakacak olursak, 27 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında tüm batı bölgelerde, İç Anadolu’nun batısında, Karadeniz bölgesinde sıcaklıkların ortalamaların 1-3 derece kadar üzerinde olması, diğer bölgelerde ise ortalamalar civarında olması beklenmekte. Yağışın ise Marmara, Trakya, Ege ve Akdeniz’in batı bölgelerinde ortalamaların üzerinde, diğer bölgelerde ortalamalar civarında olma olasılığı var” dedi.

İSTANBUL'DAKİ KAR YAĞIŞI

Son günlerde İstanbul’un farklı semtlerinden kısa süreli kar yağışı haberleri geliyor. İstanbul’da genel olarak Aralık ayı civarlarında kar yağışı beklenebileceğini söyleyen Dr. Deniz Demirhan, 2018 yılında 12 Aralık’ta, 2019 yılında ise 27 Aralık’ta’ bir yağış olduğunu hatırlattı. Kar yağışının gerçekleşmesi için, bir araya gelmesi gereken etmenler hakkında bilgi veren Dr. Demirhan, “Atmosferde yukarı seviyede (yaklaşık 5000 metre civarında) alçak bir merkez olduğunda ve bu seviyede sıcaklık -10 dereceye kadar düştüğünde, yer seviyesindeki hava da soğuyabiliyor, rüzgar kuvvetlenebiliyor ve kuvvetli yağış da başlayabiliyor” diye konuştu.

23 ARALIK BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz'in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Karabük, Çorum ve Amasya çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

23 ARALIK İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Trakya kesimi ve bölgenin güneydoğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, -4°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 10°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 6°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, -5°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, -3°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Karabük çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor..

BOLU °C, 0°C

Çok bulutlu

DÜZCE °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimleri ile sabah saatlerinde Amasya ve Çorum çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇORUM °C, 0°C

Çok bulutlu , sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

SAMSUN °C, 4°C

Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri yer yer kar yağışlı

TOKAT °C, 0°C

Çok bulutlu

TRABZON °C, 5°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, -7°C

Çok bulutlu

KARS °C, -6°C

Çok bulutlu

MALATYA °C, 1°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 0°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Siirt çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 5°C

Parçalı çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 4°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu



