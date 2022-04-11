Son dakika: Karadeniz'de deprem! İstanbul'da da hissedildi

Son dakika haberi: Karadeniz açıklarında 20:40 sularında bir deprem gerçekleşti. Depremin İstanbul'da yaşayan pek çok kişi tarafından hissedildiği bildirildi.

İstanbul İtfaiyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Zonguldak açıklarında meydana gelen 4.9 şiddetindeki deprem İstanbul'da da hissedildi." ifadesi kullanıldı.

Zonguldak açıklarında meydana gelen 4.9 şiddetindeki deprem İstanbul'da da hissedildi. pic.twitter.com/XGSY7f51gh — İstanbul İtfaiyesi (@ibbitfaiye) April 11, 2022

AFAD ise paylaştığı verilerde depremin büyüklüğünü 4.4 olarak aktardı. AFAD'ın aktardığı verilere göre deprem Zonguldak'ın Ereğli ilçesinin 89.23 km. açığında, 37.72 km derinlikte meydana geldi. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.

