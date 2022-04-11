HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Karadeniz'de deprem! İstanbul'da da hissedildi

Son dakika: Karadeniz'de deprem! İstanbul'da da hissedildi

11.04.2022 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Karadeniz'de Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında saat 20:40 sıralarında bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul ve çevre illerden de hissedildi. Depremin büyüklüğünü AFAD 4.4 olarak açıklarken Kandilli Rasathanesi ise 4.5 olarak duyurdu. İşte depremle ilgili son detaylar..

Son dakika: Karadeniz'de deprem! İstanbul'da da hissedildi

Son dakika haberi: Karadeniz açıklarında 20:40 sularında bir deprem gerçekleşti. Depremin İstanbul'da yaşayan pek çok kişi tarafından hissedildiği bildirildi.

FQFKucCXwAYzv4W

İstanbul İtfaiyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Zonguldak açıklarında meydana gelen 4.9 şiddetindeki deprem İstanbul'da da hissedildi." ifadesi kullanıldı.

AFAD ise paylaştığı verilerde depremin büyüklüğünü 4.4 olarak aktardı. AFAD'ın aktardığı verilere göre deprem Zonguldak'ın Ereğli ilçesinin 89.23 km. açığında, 37.72 km derinlikte meydana geldi. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çarpıcı iddia! 'Yazıcıoğlu'nun helikopteri askeri jetle takip edildi'Çarpıcı iddia! 'Yazıcıoğlu'nun helikopteri askeri jetle takip edildi'
Ümit Özdağ'dan yeni Mansur Yavaş çıkışı! 'Aday olmazsa...'Ümit Özdağ'dan yeni Mansur Yavaş çıkışı! 'Aday olmazsa...'
3 isim için flaş yorum: "Kazanamazlar..."3 isim için flaş yorum: "Kazanamazlar..."
Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim geldi!

Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim geldi!

İkinci el araba alacaklar dikkat! Son bir ay içerisinde yüzde 15...

İkinci el araba alacaklar dikkat! Son bir ay içerisinde yüzde 15...

Polis çevirmesinde babasına denk gelince bakın ne yaptı!

Polis çevirmesinde babasına denk gelince bakın ne yaptı!

3 gündür haber alınamıyordu! Genç kadın çıplak halde ölü bulundu

3 gündür haber alınamıyordu! Genç kadın çıplak halde ölü bulundu

İmamoğlu sert yanıt vermişti! Bakan Karaismailoğlu'ndan tazminat davası

İmamoğlu sert yanıt vermişti! Bakan Karaismailoğlu'ndan tazminat davası

Fotoğraf şüpheyi tetikledi, intihardan 2 ay önceki detay...

Fotoğraf şüpheyi tetikledi, intihardan 2 ay önceki detay...

İlginizi Çekebilir

Balayında gizemli ölüm! Oklar tek bir kişiye çevrildi

Balayında gizemli ölüm! Oklar tek bir kişiye çevrildi

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.