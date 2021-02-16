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Son Dakika: İstanbul için yeni hava durumu uyarısı! Perşembeyi işaret etti: Çok daha dikkatli olmak lazım

16.02.2021 15:46 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: İstanbul için yeni hava durumu uyarısı! Perşembeyi işaret etti: Çok daha dikkatli olmak lazım

Son dakika haberine göre İstanbul'da kar yağışının çarşamba gününden itibaren kenti terk etmesi beklenirken, perşembe günü ve sonrası için önemli bir uyarı geldi. Meteorolog Dr. Güven Özdemir, "Hava sıcaklıkları yine bu akşamdan itibaren hızlı bir şekilde düşecek. Özellikle Boğazlar ve Tuzla, Kartal Gebze, Şile'de yoğunlaşacak. Çarşamba günü öğleden sonra artık sistem etkisini kaybedecek ama bu sefer don olayı görülecek. Çok daha dikkatli olmak lazım" dedi.

İstanbul'da devam eden kar yağışıyla ilgili değerlendirmede bulunan Aydın Üniversitesi Anadolu Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Meteorolog Dr. Güven Özdemir, sıcaklıkların bu akşamdan itibaren hızla düşeceğini belirtti. Özdemir, "Kar yağışı hala etkili olmaya devam ediyor. Hava sıcaklıkları yine bu akşamda itibaren hızlı bir şekilde düşecek. Kar özellikle yarın öğleden sonra yavaş yavaş Marmara'nın doğusunda kayacak. Marmara'nın doğusu dediğimiz zaman özellikle boğazlar ve Tuzla, Kartal Gebze, Şile'de yoğunlaşacak. Bu noktalarda kar etkisini arttırarak devam edecek. Daha sonra doğuya doğru Karadeniz'e kadar devam edecek. Çarşamba günü öğleden sonra artık sistem etkisini kaybedecek ama bu sefer don olayı görülecek. Daha dikkatli olmak lazım. Bu yağan kar yağışı o kadar soğuk bir etki bırakmadı 0 ile eksi 3 derece arasında bir değer aldı ama önümüzdeki günlerde daha da soğuyacak hava" şeklinde konuştu.

"PERŞEMBEDEN İTİBAREN DON OLAYLARINA DİKKAT"

Perşembe günü kar yağışının azalacağını ama soğuk havanın etkisiyle don olaylarının artacağına dikkat çeken Meteorolog Dr. Özdemir, "Perşembe gününden itibaren yurdun genelinde İç Anadolu Marmara ve Doğu Anadolu'ya doğru soğuk hava iyice etkisini artıracak. Yüksek basınç sistemine girdiğinden dolayı maalesef don olayı etkili bir şekilde kendini gösterecek. İstanbul'da deniz kenarında olan kısımlar pek don olmayacak ama yüksek kesimlere doğru özellikle sabah saatlerinde trafiğe çıkacak olanlar çok dikkatli olsun. Mümkün olduğu kadar bu hafta işi olmayanlar araçları ile çıkmasınlar. Lastikleri de iyi değilse kayma olayı çok fazla olacaktır" diye konuştu.

"KAR PERŞEMBE GÜNÜNDEN İTİBAREN YURDU TERK EDECEK"

Özdemir, "Kar perşembe gününden itibaren yurdu terk edecek. Çok az da olsa lokal olarak görülebilir ama soğuk hava etkili olacak. Bu akşamdan itibaren sıcaklıklar düşmeye başlıyor. Kar yağışı devam ediyor. Çarşamba günü öğleden sonra ve perşembe günü artık kar yağışı etkisini kaybedecek bu sefer soğuk hava etkili olacak don olayı görülecek" dedi.

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"GÖK GÜRÜLTÜLERİ DUYABİLİRİZ, TAMAMEN ATMOSFERİK BİR OLAY"

Gök gürültülerinin atmosferik bir olay olduğunu söyleyen Dr. Güven Özdemir, "Tabii gök gürültüleri duyuluyor ama bu o kadar korkulacak bir şey değil maalesef öyle bir hale geldi ki pandemiden dolayı her şeyden korkar olduk. Ama bu gök gürültülerinden korkmamız gerekmiyor normal atmosferik olaylardan bile korkmak gerekmiyor. Kararsız havanın oluşmasından dolayı oluşan bir şey bir atmosferi ifade ediyor" dedi.

"PAZARTESİNDEN İTİBAREN SICAKLIKLAR ARTACAK"

Sıcaklıkların ise önümüzdeki hafta artacağını söyleyen Dr. Özdemir, "Pazartesinden itibaren yüksek basıncın etkisi daha da hissedilecek. Geceleri yüksek basınçta tüm yurdu soğutacak ama güneşi gördüğümüz zaman hava birazcık ısınacak. İç Anadolu'da bu değerler eksilerde olacak İstanbullular da sıfıra yakın 4-5-6 civarında olacak. Yağışların barajlara etkisi oldu. Doluluk oranları yüzde 50'ler civarına ulaştı. Ama bu demek değil ki kuraklık bitiyor. Biz su kullanımına dikkat etmeye devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

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