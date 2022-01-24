Son dakika | İstanbul için yeni uyarı: Kar sağanakları, DEK'ler, Vorteksler... Uzun yıllardır böylesi görülmedi

Son dakika: İstanbul'da kar yağışı etkisini giderek artırırken, son yapılan hava durumu tahminlerine göre 24 Ocak bugün çok daha fazlası geliyor... Cuma gününden bu yana megakentte aralıklarla kar yağışı ve soğuk hava etkili olsa da tahminlere göre İstanbul yıllardır göremediği kar yağışını bugün görecek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'da vatandaşları baskın kar yağışına karşı uyardı. İşte İstanbul'da alarm seviyesini yükselten son hava durumu tahminleri...

SON DAKİKA: İSTANBUL'A ÖNCE 'DEK' ARDINDAN 'VORTEKS' GELECEK

İstanbul'a Karadeniz üzerinden gelen kütlerler 'Deniz Efekti Kar veya Deniz Etkisi Kar (Sea Effect Snow)' DEK yağışlarını oluşturuyor. Dün gece bu şekilde etkisini gösteren kar yağışlar bugün de sürecek ancak öğlen saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de oluşacak vorteksin oluşturduğu bantlar da şehri etkilemeye başlayacak.

Kendi etrafında dönen bir hava akımı olarak tanımlanabilecek vorteksler, etkilediği noktalarda kısa sürede yoğun yağışlar ve kuvvetli fırtınalar oluşturmasıyla biliniyor.

METEOROLOJİDEN İSTANBUL İÇİN YENİ UYARI

İstanbul'u beyaza bürüyen kar yağışı gece yarısı şiddetini arttırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, buzlanma ve don uyarısı yaptı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

“İstanbul’un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor. Özellikle köprü ve viyadükler başta olmak üzere il genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. İstanbul Boğazı’nın Karadeniz’e bakan girişi ve boğaz hattı boyunca, deniz ulaşımı bakımından görüş mesafesinde azalma ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

KAR YAĞIŞI NE ZAMAN İSTANBUL'U TERK EDECEK?

Tahminlere göre İstanbul'da kar yağışının en yoğun günü bugün olacak ancak yarın ve çarşamba günlerinde de kar yağışı kendini gösterecek. Perşembeden itibaren hava sıcaklıkları adım adım yükselirken kar İstanbul'u terk edecek. Sözcü'nün haberine göre cuma günü tüm yurtta kar ufak alanları etkileyecek.

İMAMOĞLU, BASKIN KAR YAĞIŞINA KARŞI UYARDI

Bir anda bastıran baskın kar yağışları konusunda vatandaşları uyaran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Cumadan itibaren gelen yağışlarla birlikte şehir içerisinde, il merkezimizde, arkadaşlarımız 8 ila 10 santimetre arasında kar kalınlığı tespit ediyor. Bu yıl karın çok enteresan bir seyri var. Bir anda bir bölgede baskın bir kar yağışı yaşanabiliyor ve o bölgeye dair karla ilgili hiçbir sorun yokken 10 dakika içerisinde yoğun bir kalınlık oluşabiliyor, risk yaratabiliyor. Bu yönüyle biz de süreci çok etkin bir şekilde il merkezimizde, şehir merkezimizde takip edebiliyoruz. Karla ilgili kalınlığın kırsalda 25 santimetre hatta daha fazlasına kadar çıktığı gözleniyor. Bu hafta boyunca soğuk hava dalgasının devam edeceğini meteorolojiden aldığımız bilgilerle öğrendik. AKOM’dan arkadaşlarımızla birlikte mesai mefhumu olmaksızın takip etmeye devam edeceğiz. Gün boyu her an İstanbul’un herhangi bir yerinde bu ani bastıran kar yağışları oluşabilir. Biz de oralara müdahale etmekte gecikmeyeceğiz. Şu anda İstanbul genelinde bin 582 aracımız, 7 bin 421 personelimizle beraber mücadelemizi sürdürüyoruz. 35 bin tonun üzerinde tuz ile yollarımızın kullanılabilmesi noktasında etkin bir biçimde temizliği sürdürüyoruz” dedi.

THY, İSTANBUL HAVALİMANI'NDAKİ 52 SEFERİNİ İPTAL ETTİ

Gece saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı İstanbul Havalimanı'nda aksamalara neden oldu. Kar yağışı nedeniyle pistlerin açık kalması için yoğun çaba sarf edilirken İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar, pistteki kar temizleme ve frenleme sisteminin ölçülmesi nedeniyle havada tur atmak zorunda kaldı. Yakıt kritiğine giren biri kargo uçağı olmak üzere iki uçak ise başka limanlara yönlendirildi. Havalimanı İşletmecisi İGA, 24 saat boyunca pistleri açık tutmak için 130 kar temizleme aracı ve 500 personel ile yoğun çaba sarf ediyor.

