Son dakika: İstanbul kara teslim oldu, Vali Yerlikaya yeni önlemleri açıkladı: İzinli sayılacaklar

Son dakika... İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı devam ederken, açıklamalar ve tedbirler de peş peşe geliyor. Kentin dört bir yanında etkili olan yağışların devam edeceği belirtilirken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tedbirleri duyurdu.

Buna göre, İstanbul'da güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü; malul, engelli ve hamilelerin ise 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına karar verildi. Kentte üniversiteler de 31 Ocak Pazartesi gününe kadar eğitime ara verdi.

Kıymetli Hemşehrilerim,



⚠️#İstanbul'da yaşanan olumsuz kış şartlarına karşı aşağıdaki konularda aldığımız yeni tedbirlerimiz:



????İdari izinler,

????Malul,Engelli ve Hamileler,

????Üniversiteler,

????İstanbul yönüne seyahat eden araçlar,

????Otogarlar.#Kar



???????????????????????? pic.twitter.com/o7uCncyA5Q — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 25, 2022



