HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: İstanbul kara teslim oldu, Vali Yerlikaya yeni önlemleri açıkladı: İzinli sayılacaklar

Son dakika: İstanbul kara teslim oldu, Vali Yerlikaya yeni önlemleri açıkladı: İzinli sayılacaklar

25.01.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul'da günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yeni tedbirler alındı. Vali Yerlikaya yaptığı açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde izinli sayılacağını duyurdu.

Son dakika: İstanbul kara teslim oldu, Vali Yerlikaya yeni önlemleri açıkladı: İzinli sayılacaklar

Son dakika... İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı devam ederken, açıklamalar ve tedbirler de peş peşe geliyor. Kentin dört bir yanında etkili olan yağışların devam edeceği belirtilirken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tedbirleri duyurdu.

Buna göre, İstanbul'da güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü; malul, engelli ve hamilelerin ise 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına karar verildi. Kentte üniversiteler de 31 Ocak Pazartesi gününe kadar eğitime ara verdi.

regohnjg

Son Dakika: Bakanlardan İstanbul'daki duruma ilişkin açıklama! Köprü, otogar, havalimanı...Son Dakika: Bakanlardan İstanbul'daki duruma ilişkin açıklama! Köprü, otogar, havalimanı...

thumbs_b_c_acaba20ef65bee97a7f3c1595d8c5850


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...
Avukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktıAvukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'a giriş yasağı bitti mi?İstanbul'a giriş yasağı bitti mi?
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika... Altın fiyatlarında çok konuşulacak iddia! İkinci çöküş geliyor...

Son dakika... Altın fiyatlarında çok konuşulacak iddia! İkinci çöküş geliyor...

Kar, İstanbul'u esir aldı! Vali Yerlikaya: İzin verilmeyecek

Kar, İstanbul'u esir aldı! Vali Yerlikaya: İzin verilmeyecek

Fatma Girik ölmeden vasiyetini hazırlamış! Tüm mal varlığını onlara bıraktı

Fatma Girik ölmeden vasiyetini hazırlamış! Tüm mal varlığını onlara bıraktı

İğrenç görüntüler! Her şeyi çocukların gözü önünde yapıp...

İğrenç görüntüler! Her şeyi çocukların gözü önünde yapıp...

Ekrem İmamoğlu kar yağışı için saat verip uyardı

Ekrem İmamoğlu kar yağışı için saat verip uyardı

İstanbul’da kar esareti! Görüntüler bu sabah geldi...

İstanbul’da kar esareti! Görüntüler bu sabah geldi...

İlginizi Çekebilir

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

İstanbullular dikkat! Peş peşe uyarılar

İstanbullular dikkat! Peş peşe uyarılar

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

Düzce'de otoyolda 30 araç birbirine girdi!

Düzce'de otoyolda 30 araç birbirine girdi!

Dehşete düşüren ifade! Korku dolu anları böyle anlattı

Dehşete düşüren ifade! Korku dolu anları böyle anlattı

İstanbul'da da hissedilen depremden ilk görüntüler geldi

İstanbul'da da hissedilen depremden ilk görüntüler geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.