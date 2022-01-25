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Son Dakika: Bakanlardan İstanbul'daki duruma ilişkin açıklama! Köprüler ne zaman açılacak?

25.01.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul'u vuran kar fırtınasının etkilerine yönelik ve alınan kararlar hakkında açıklamalarda bulundu. Köprülerin 13:00'te küçük araçlara açılacağı belirtilirken, ağır vasıta araçlar için ise henüz geçişe izin verilmeyeceği belirtildi. Bakan Karaismailoğlu, Marmaray'ın bu gece ve yarın gece de ücretsiz olacağını söyledi.

Son Dakika: Bakanlardan İstanbul'daki duruma ilişkin açıklama! Köprüler ne zaman açılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'daki son durum ve tedbirlere ilişkin bilgi verdi. Bakanlara, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da eşlik etti. İşte bakanların açıklamalarında satırbaşları;

Bakan Karaismailoğlu:

Kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşadık. Yolda kalan vatandaşlarımız çok sıkıntılı süreç yaşadılar. Karayolları olarak 68 kilometre yol ağındaki işletmemiz devam ederken 4700 kilometre yol ağında da çok özverili çalışma yapıldı. Olumsuz hava koşulları etkisi altında 11 bin vatandaşımız bu mücadeleyi verdi. Süreç sıkıntılı geçti. Mahmutbey ile Hadımköy kavşağı arasında trafik önemli bir zamanda durdu. Yassıören ve Çatalca arasında da sıkıntılar yaşadık. Bu bölgelerdeki terk edilmiş araçların kaldırılması süreci devam ediyor. Köprülerde 13 itibarıyla geçişlere izin vereceğiz, ağır araçlar için bekleyeceğiz. Marmaray bu gece ve yarın gece de ücretsiz hizmete devam edecek. Zor iklim koşulları dün kadar olmasa da devam edecek. Olağanüstü hal koşulları bizim için devam ediyor.

Süleyman Soylu:

Tipi ve soğuk olumsuz etkileyeme başladı. Gece 12, 1'e kadar biz Ankara'dan koordineli olarak takip ettik. Bir görev paylaşımı yaptık, sayın Bakanımız ve İstanbul Valisi burada kaldılar. Hem kalan araçlar hem o saate kadar oradaki vatandaşlarımızın ihtiyaçları için gayreti ortaya koyduk. Koordinasyonla birlikte orada gerek Mahmutbey'den başlayıp Kınalı'ya kadar olan hattın kontrollü açılması, yine İstanbul Havalimanı hattı araçlarının kurtarılması ve barınma yerine intikal tesis edildi. İstanbul'un her noktasında kaymakamlarımızla, belediye başkanlarımızla topyekün çalışma ortaya koydular. Vatandaşımız zorluk çekti mi, elbette ki çekti. Geçmiş olsun dileklerimiz tekrar iletmek istiyoruz. Kar yağışı perşembe gününe kadar devam edecek. 8 valilik, İstanbul'a geliş durduğu için barınma ve konaklama hizmetini İstanbul çevresinde gerçekleştirdiler. Perşembe gününe kadar soğuk hava ve kar yağışı İstanbul ve çevresinde devam edecek. Aynısı Kocaeli'de de oldu, arkadaşlarımızın aldığı tedbirler, Karayollarının çalışmaları çerçevesinde Kocaeli'de ulaşımı aksatacak problem söz konusu olmadı. Çağrımız şudur, mümkün olmadıkça özel araçlarla yola çıkmasınlar. Bu tarafa özel araçlarla geliş verilecek (köprü geçişleri), ağır vasıtalar için yine yarın sabahı görmeliyiz.

UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Uçuşlar ne zaman başlayacak?" sorusuna "Bu öğleden sonra uçuşlar başlayacak. Pistlerden biri açık" sözleriyle yanıt verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
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