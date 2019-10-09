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Son dakika! İşte 'Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı an!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 16:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Barış Pınarı Harekatını’nın başladığını duyurmasından dakikalar önce harekatın başladığı an canlı yayına yansıdı.

Bölgede bulunan muhabir savaş uçaklarının Resulayn’ı bombaladığı anları görür görmez büyük bir heyecan yaşadı. Muhabirin canlı yayına bağlanmak için ‘bağlan, bağlanın’ şeklindeki tepkisi de yayına yansıdı.

Resulayn’a saldırı anlarının hemen ardından yayına bağlanan muhabir şu ifadeleri kullandı:

Şu anda Resulayn’da oldukça sıcak dakikalar yaşanıyor. Az önce uçak sesi geldi ve hemen karşıdan bir patlama sesi geldi. Şu anda dumanlar yükseliyor bölgeden. Şu an gördüğünün nokta PKK terör örgütünün ilk hedeflerinden biriydi. Biz burada yayın için beklerken gördüğünüz gibi şu anda o noktada büyük bir patlama oldu ve dumanlar yükselmeye başladı.

Resulayn'da YPG mevzileri vuruluyor!Resulayn'da YPG mevzileri vuruluyor!
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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı Türkiye

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