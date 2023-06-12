Son dakika | Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hayatını kaybetti! 86 yaşında yaşama gözlerini yumdu

Son dakika haberi: Ansa ajansı, eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ülke tarihinde 4 kez başbakanlık yapan Berlusconi 86 yaşında yaşama veda etti.

LÖSEMİ TEŞHİSİ KONMUŞTU

Berlusconi nisan ayında akciğer enfeksiyonundan hastaneye kaldırılmış, kendisine 'lösemi' tanısı konmuştu. Berlusconi geçtiğimiz günlerde yeniden hastaneye kaldırılmıştı.

İtalya'da 1994 ile 2011 yılları arasında toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim olan Berlusconi, Eylül 2020'de Kovid-19'a yakalanmış, iki haftalık sıkıntılı bir tedavi sürecinin ardından iyileşebilmişti. Berlusconi, hastane çıkışında "Bu sefer de atlatmayı başardım." demişti.

Aynı zamanda iş insanı olup İtalya'nın en zenginlerinden biri unvanına sahip Berlusconi,

AİLESİ AÇIKLAMA YAPACAK

Öte yandan Berlusconi ailesinin hastaneden çıktıktan sonra açıklama yapması bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor...

(AA)

