HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son dakika | Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hayatını kaybetti! 86 yaşında yaşama gözlerini yumdu

Son dakika | Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hayatını kaybetti! 86 yaşında yaşama gözlerini yumdu

12.06.2023 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi, 86 yaşında yaşamını yitirdi. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bilinen Berlusconi, 2003 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan'ın nikah şahitliğini de yapmıştı.

Son dakika | Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hayatını kaybetti! 86 yaşında yaşama gözlerini yumdu

Son dakika haberi: Ansa ajansı, eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ülke tarihinde 4 kez başbakanlık yapan Berlusconi 86 yaşında yaşama veda etti.

2

LÖSEMİ TEŞHİSİ KONMUŞTU

Berlusconi nisan ayında akciğer enfeksiyonundan hastaneye kaldırılmış, kendisine 'lösemi' tanısı konmuştu. Berlusconi geçtiğimiz günlerde yeniden hastaneye kaldırılmıştı.

İtalya'da 1994 ile 2011 yılları arasında toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim olan Berlusconi, Eylül 2020'de Kovid-19'a yakalanmış, iki haftalık sıkıntılı bir tedavi sürecinin ardından iyileşebilmişti. Berlusconi, hastane çıkışında "Bu sefer de atlatmayı başardım." demişti.

Aynı zamanda iş insanı olup İtalya'nın en zenginlerinden biri unvanına sahip Berlusconi,

AİLESİ AÇIKLAMA YAPACAK

Öte yandan Berlusconi ailesinin hastaneden çıktıktan sonra açıklama yapması bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor...

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ormanda mahsur kalan çocuklardan trajik sözlerOrmanda mahsur kalan çocuklardan trajik sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'kırsal' yanıtı: Artık kimse bu milletin evlatlarını aşağılama cesareti bulamayacakCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'kırsal' yanıtı: Artık kimse bu milletin evlatlarını aşağılama cesareti bulamayacak
Sokaklar göle döndü, Mansur Yavaş'tan uyarı geldiSokaklar göle döndü, Mansur Yavaş'tan uyarı geldi
Anahtar Kelimeler:
Silvio Berlusconi

En Çok Okunan Haberler

Esra Erol'un kocası evlenen Caner Toygar'a bakın ne taktı! Olay olan tören

Esra Erol'un kocası evlenen Caner Toygar'a bakın ne taktı! Olay olan tören

Gram altın ve dolar/TL! ‘Mantıklı değil’ diyerek rakam verdiler

Gram altın ve dolar/TL! ‘Mantıklı değil’ diyerek rakam verdiler

'Adaylığı istiyorum' dedi, Erdoğan talimat verdi

'Adaylığı istiyorum' dedi, Erdoğan talimat verdi

Koronavirüs laboratuvardan mı çıktı? Dünya bu iddiaları konuşuyor: Yüzde 75'i ölmüş

Koronavirüs laboratuvardan mı çıktı? Dünya bu iddiaları konuşuyor: Yüzde 75'i ölmüş

Yer: İstanbul! 17 yaşındaki genç kız yardım çığlığı attı, sokak ayağa kalktı

Yer: İstanbul! 17 yaşındaki genç kız yardım çığlığı attı, sokak ayağa kalktı

Korkunç plan! Eski eşinin silikonlarını patlattı: 'Senin yaptırdığın göğüslere başkası dokunuyor'

Korkunç plan! Eski eşinin silikonlarını patlattı: 'Senin yaptırdığın göğüslere başkası dokunuyor'

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Nedenini araştırıyorlar! Yollar çöktü, binlerce insan tahliye edildi

Nedenini araştırıyorlar! Yollar çöktü, binlerce insan tahliye edildi

Evinizin havasını değiştirecek Chakra ürünlerinde 1 alana 1 hediye ve %50 indirim

Evinizin havasını değiştirecek Chakra ürünlerinde 1 alana 1 hediye ve %50 indirim

Nükleer sırlar dahil ulusal belgeleri evinin banyosunda saklamış

Nükleer sırlar dahil ulusal belgeleri evinin banyosunda saklamış

Okul bahçesindeki kız kavgasını kimse ayıramadı! Ortalık bir anda karıştı

Okul bahçesindeki kız kavgasını kimse ayıramadı! Ortalık bir anda karıştı

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.