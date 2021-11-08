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  4. Son Dakika: 4 ilde eş zamanlı operasyon! Aralarında HDP'lilerin de olduğu 18 kişiye gözaltı

Son Dakika: 4 ilde eş zamanlı operasyon! Aralarında HDP'lilerin de olduğu 18 kişiye gözaltı

08.11.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Diyarbakır merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

Son Dakika: 4 ilde eş zamanlı operasyon! Aralarında HDP'lilerin de olduğu 18 kişiye gözaltı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik Diyarbakır ile İzmir, Antalya ve Mardin'de bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ARALARINDA HDP'Lİ YÖNETİCİLER DE VAR

Operasyonlarda, aralarında bazı HDP il yöneticilerinin de bulunduğu 18 şüpheli yakalandı. Söz konusu adreslerde yapılan aramada, çok sayıda toplatma kararı bulunan örgütsel kitap ve dergi ile örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA


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antalya Gözaltı İzmir Mardin HDP Halkların Demokratik Partisi
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