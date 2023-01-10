SON DAKİKA | İzmir'de korkutan deprem! Ayvalık'ta halk dışarıya çıktı, Çanakkale ve Bursa'da da hissedildi! AFAD'tan ilk açıklama geldi

Son dakika: İzmir ve Balıkesir'de hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin özellikle Ayvalık ilçesinde şiddetli hissedildiği belirtiliyor. Vatandaşların korkuyla evlerinden dışarı çıktığı öğrenilirken, depremin büyüklüğünün 5.0 olduğu öğrenildi. Ege'de son bir aydır devam eden deprem fırtınasının devam ettiği gözlemlenirken, uzman ismin dikkat çeken uyarısı akıllara geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | İZMİR VE ÇANAKKALE'DE HİSSEDİLEN DEPREM SONRASI İLK AÇIKLAMA

Ege'de büyük paniğe neden olan depremin merkez üssünü ise AFAD, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olarak duyurdu.

AFAD’dan gelen son dakika açıklamasına göre saat 10.38’de merkez üssü Ege Denizi olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine 15.82 kilometre uzaklıkta gerçekleşti. AFAD depremin derinliğini ise 14.95 kilometre olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9; merkez üssünü ise Midilli Adası olarak açıkladı.

EGE'DEKİ DEPREM FIRTINASI ENDİŞE YARATMIŞTI

Öte yandan Ege Denizi'nde son günlerde dikkat çeken peş peşe depremler meydana gelmişti. Ege Denizi’nde Midilli Adası açıklarında geçtiğimiz günlerde meydana gelen 5 ve 4.8 büyüklüğündeki depremleri değerlendiren İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Ege Denizi son 1 aydır beşik gibi sallanıyor. Yunanistan'ın başkenti Atina açıklarıyla ile Girit, Rodos adaları, Antalya ve ilçesi Kaş, Muğla'nın Marmaris, Bodrum ve Datça ilçeleriyle Gökova Körfezi, İzmir Körfezi ve Buca ile dünden beri de Kuşadası ve Özdere açıklarında deprem fırtınası şeklinde gerçekleşiyor." demişti.

BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?

"Bu depremler sismik aktivite açısından olağanüstü bir durumun yaşandığını gösteriyor." diyen Sözbilir, bu büyük bir depremin zamanını öne çekmiş olabileceği uyarısında bulunmuştu.

AFAD-SON DEPREMLER

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