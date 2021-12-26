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  4. Son Dakika: İzmir’de dehşet! Annesini kalbinden bıçakladı

Son Dakika: İzmir’de dehşet! Annesini kalbinden bıçakladı

26.12.2021 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İzmir’in Karabağlar ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından kalbinden bıçaklanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Annesini bıçaklayan A.E.'nin, daha sonra 112’yi arayarak durumu ihbar ettiği öğrenildi.

Son Dakika: İzmir’de dehşet! Annesini kalbinden bıçakladı

Son dakika haberine göre olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 509/6 Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın 1’inci katında meydana geldi. İddiaya göre, Sevda Yalın (56) ile oğlu A.E., arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından Yalın, oğlu A.E., tarafından kalbinden bıçaklandı.

ANNESİNİ BIÇAKLAYIP 112'Yİ ARADI

Annesini bıçaklayan A.E., daha sonra 112’yi arayarak durumu ihbar etti. Bunun üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki Sevda Yalın, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Talihsiz kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Alkollü olduğu ileri sürülen şüpheli A.E. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Öte yandan, Yalın’ın cansız bedeni savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Yalın’ın bir süre önce eşinden boşanmış olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir
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