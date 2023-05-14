Son Dakika: İzmir'de seçim sonuçları gelmeye başladı! Hangi ittifak ve aday önde?

Son dakika: İzmir'de 9 bin 877 sandıkta saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Oy verme işleminin bitmesinin ardından oyların sayımına geçildi. İzmir'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun mu, Recep Tayyip Erdoğan'ın mı yoksa Sinan Oğan'ın mı önde olduğu sorusu merak ediliyordu. 3 milyon 441 bin 36 seçmenin olduğu İzmir'de ilk seçim sonuçları da geldi.

İŞTE İZMİR'DEN İLK SONUÇLAR!

İzmir'de Anadolu Ajansı'ndan gelen ilk verilere göre, oyların yüzde 16, 05'i açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 61,10 ile ilk sırada yer alırken, Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 33, 57, Sinan Oğan'ın oranı yüzde 4,82 olarak açıklandı.

ANKA'NIN VERİLERİNE GÖRE

ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre sandıkların yüzde 2,33'ü açıldı. Açılan sandıklara göre adayların İzmir'de aldıkları oylar şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu: % 59,86

Recep Tayyip Erdoğan: % 34,68

Sinan Oğan: % 4,81

İşte İzmir ve Türkiye genelinden ayrıntılı seçim sonuçları...

İzmir 1. bölgede Balçova, Buca, Çeşme, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Kona, Menderes, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı ve Urla yer alıyor. İzmir 2. bölgede ise Aliağa, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Çiğli, Dikili, Foça, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menemen, Ödemiş ve Tire ilçeleri bulunuyor.

İHA VERİLERİNE GÖRE SEÇİMDE SON DURUM



