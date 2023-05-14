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Son Dakika: İzmir'de seçim sonuçları gelmeye başladı! Hangi ittifak ve aday önde?

14.05.2023 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimleri için oy kullanımı 17.00'da sona erdi. İzmir'de de sandıkların açılmasının ardından ilk sonuçlar gelmeye başladı. Sonucu merakla beklenen seçimde İzmir'de Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan'ın oy oranları da belli olmaya başladı. Anadolu Ajansı'nın aktardığı verilere göre İzmir'de Kılıçdaroğlu yüzde 61,10, Erdoğan yüzde 33,57, Oğan ise yüzde 4,82 oranında oy aldı. İşte İzmir'den ilk seçim sonuçları...

Son Dakika: İzmir'de seçim sonuçları gelmeye başladı! Hangi ittifak ve aday önde?

Son dakika: İzmir'de 9 bin 877 sandıkta saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Oy verme işleminin bitmesinin ardından oyların sayımına geçildi. İzmir'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun mu, Recep Tayyip Erdoğan'ın mı yoksa Sinan Oğan'ın mı önde olduğu sorusu merak ediliyordu. 3 milyon 441 bin 36 seçmenin olduğu İzmir'de ilk seçim sonuçları da geldi.

İŞTE İZMİR'DEN İLK SONUÇLAR!

İzmir'de Anadolu Ajansı'ndan gelen ilk verilere göre, oyların yüzde 16, 05'i açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 61,10 ile ilk sırada yer alırken, Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 33, 57, Sinan Oğan'ın oranı yüzde 4,82 olarak açıklandı.

ANKA'NIN VERİLERİNE GÖRE

ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre sandıkların yüzde 2,33'ü açıldı. Açılan sandıklara göre adayların İzmir'de aldıkları oylar şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu: % 59,86

Recep Tayyip Erdoğan: % 34,68

Sinan Oğan: % 4,81

İşte İzmir ve Türkiye genelinden ayrıntılı seçim sonuçları...

İzmir 1. bölgede Balçova, Buca, Çeşme, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Kona, Menderes, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı ve Urla yer alıyor. İzmir 2. bölgede ise Aliağa, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Çiğli, Dikili, Foça, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menemen, Ödemiş ve Tire ilçeleri bulunuyor.

İHA VERİLERİNE GÖRE SEÇİMDE SON DURUM


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