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Son Dakika: İzmir'de şiddetli rüzgar! Ağaçlar yerinden söküldü, trafikte aksamalar yaşandı

19.12.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İzmir'de şiddetli rüzgar etkili oldu. Rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç yerinden söküldü. Yollara devrilen ağaçlar yüzünden trafikte aksama yaşandı. Buca Belediyesi yaptığı açıklamada 45 ağacın devrildiğini, çalışmalar sonucu yollara devrilen ağaçların yerinden kaldırılarak trafiğin yeniden aııldığını duyurdu.

Son Dakika: İzmir'de şiddetli rüzgar! Ağaçlar yerinden söküldü, trafikte aksamalar yaşandı

Son Dakika Haberi: İzmir'de dün gün boyu etkili olan rüzgar, gece saatlerinde şiddetini arttırdı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle kent genelinde çok sayıda ağaç devrildi.

BORNOVA'DA 6 AĞAÇ KÖKÜNDEN SÖKÜLDÜ

Bornova'da Mustafa Kemal Caddesi'ndeki refüjde bulunan 6 ağaç da kuvvetli rüzgarda kökünden söküldü. İhbar üzerine olay yerine belediye ve polis ekipleri sevk edildi.

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Yolu trafiğe kapatan ekipler, ağaçları keserek kaldırıldı. Çalışmalar sonrası yol trafiğe açıldı.

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BUCA'DA 45 AĞAÇ DEVRİLDİ

Öte yandan, Buca Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede şiddetli rüzgar nedeniyle 45'e yakın ağaç devrildiği bildirildi.

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Devrilen ağaçların ekiplerce kesilerek kaldırıldığı aktarıldı.

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(DHA)

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İzmir
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