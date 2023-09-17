HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: İzmir'de yangına müdahale eden helikopter Tahtalı Barajı'na düştü! Bakan Yumaklı'dan açıklama

Son dakika: İzmir'de yangına müdahale eden helikopter Tahtalı Barajı'na düştü! Bakan Yumaklı'dan açıklama

17.09.2023 03:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İzmir'in Menderes ilçesinde Orman Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan yangın söndürme helikopteri Tahtalı Barajı'na düştü. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamada, helikopterdeki 1 mürettebatın sağ olarak kurtarıldığını, 3 mürettebatı ise arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Son dakika: İzmir'de yangına müdahale eden helikopter Tahtalı Barajı'na düştü! Bakan Yumaklı'dan açıklama

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan yangına müdahale eden Orman Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan bir helikopterin müdahalede kullandığı suyu aldığı Tahtalı Barajı'na düştüğünü, görevli dört mürettebattan birinin sağ olarak kurtarılırken, diğer üç mürettebatın arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'in Menderes ilçesinde 16 Eylül Cumartesi günü çıkan yangına müdahale eden Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından kullanılan helikopterlerden biriyle saat 23:53’te maalesef ekiplerimizin irtibatı kesilmiştir. Yapılan araştırmada, helikopterin müdahalede kullandığı suyu aldığı Tahtalı Barajı’na düştüğü tespit edilmiştir. Bölgeye Jandarma,Emniyet, Sahil Güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri ivedilikle sevk edilerek helikopterde görevli dört personeli arama kurtarma işlemleri başlatılmıştır. Şu anki durumda yangın söndürme helikopterinde görevli dört mürettebatımızdan biri sağ olarak kurtarılmış olup, diğer üç mürettebatımızı arama kurtarma çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerine yer verdi. (DHA)

Ekran görüntüsü 2023-09-17 024500

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Camide alkol aldığını gösteren fotoğraf paylaşmıştı! Mahkemeden kararCamide alkol aldığını gösteren fotoğraf paylaşmıştı! Mahkemeden karar
Vapurda akılalmaz olay! Genç yolcuya dehşeti yaşattıVapurda akılalmaz olay! Genç yolcuya dehşeti yaşattı
Kıraathane baskınında vurulan polisten 34 gün sonra acı haberKıraathane baskınında vurulan polisten 34 gün sonra acı haber
Anahtar Kelimeler:
İzmir helikopter tahtalı barajı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunu ağlayan pozlar vermesi için zorladı! "Bunun adı taciz"

Oğlunu ağlayan pozlar vermesi için zorladı! "Bunun adı taciz"

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Sesten korktu manzaraya inanamadı! Arka bahçesine göktaşı düştü

Sesten korktu manzaraya inanamadı! Arka bahçesine göktaşı düştü

Evinin önünde futbol oynayan çocuğa köpek saldırdı

Evinin önünde futbol oynayan çocuğa köpek saldırdı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.