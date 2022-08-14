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  4. Son dakika | İzmir güne depremle uyandı! Kuşadası açıklarında meydana geldi

Son dakika | İzmir güne depremle uyandı! Kuşadası açıklarında meydana geldi

14.08.2022 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İzmir'de deprem meydana geldi. Saat 06.24'te meydana gelen gelen depremin merkez üssü Menderes ilçesi olarak tespit edilirken, AFAD depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladı. Bölgede çok sayıda artçı meydana gelirken, deprem Aydın il genelinde ve Çeşme, Seferihisar, Didim, Urla, Foça gibi çevre ilçelerde de hissedildi. İşte Kuşadası açıklarında meydana gelen depremle ilgili tüm detaylar...

Son dakika | İzmir güne depremle uyandı! Kuşadası açıklarında meydana geldi

İzmir'den son dakika deprem haberi geldi. Merkez üssü Menderes ilçesi olan deprem sabah saat 06.24'te meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, 5.0 büyüklüğündeki deprem 7.00 kilometre derinlikte meydana geldi. Bölgede çok sayıda artçı meydana gelirken, deprem Çeşme, Seferihisar, Didim, Urla ve Foça gibi çevre ilçelerde de hissedildi.

SON DAKİKA | AFAD'DAN AÇIKLAMA: OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

AFAD yaptığı bir diğer açıklamada, "5,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." bilgisini paylaştı.

deprem

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
deprem kuşadası İzmir
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