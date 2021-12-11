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Son Dakika: Kadıköy'de feci kaza! Yanan otomobilde sıkıştı, güçlükle kurtarıldı

11.12.2021 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul Kadıköy'de özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı. Otobüse arkadan çarpan otomobil bir anda alev alırken, yanan otomobile ilk müdahaleyi otobüs şoförü yaptı. Yaralı sürücüyü ise araçtan itfaiye ve sağlık ekipleri çıkardı.

Son Dakika: Kadıköy'de feci kaza! Yanan otomobilde sıkıştı, güçlükle kurtarıldı

Kadıköy’deki kaza Kaza, saat 06.40 sıralarında D-100 Karayolu Yenisahra mevkii yan yolda meydana geldi. İddiaya göre aşırı hızlı olan Ersin Damar, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek Kadıköy-Ferhatpaşa arası sefer yapan 19T özel halk otobüsüne arkadan çarptı.

YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE ETTİ

Çarpmanın etkisiyle sürücü otomobilde sıkışırken araç motor kısmından bir anda yanmaya başladı. Kazanın ardından otobüs şoförü, yangın söndürme tüpüyle otomobilde çıkan yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye sağlık ekiplerinin çalışmaları ile sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın çıkan otomobil ise itfaiye erlerinin çalışmalarıyla söndürüldü.

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HEM ALKOLLÜ HEM DE EHLİYETSİZ

Özel bir firmadan kiralanan otomobil, kazada hurdaya dönerken otomobil sürücüsü ise yapılan alkol testinde 0,60 promil alkollü çıktı. Ayrıca, sürücünün ehliyetinin de bulunmadığı tespit edildi. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698, alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL ceza kesildi. Ruhsat sahibine ise 2 bin 968 lira para cezası uygulandı.

KAZA NEDENİYLE TRAFİĞİE KAPATILDI

Öte yandan kaza nedeniyle Yenisahra yan yol trafiğe kapandı. Hurda yığınına dönen otomobil çekiciyle otoparka kaldırılırken yola sızan yağ ve yakıt ekipler tarafından temizlendi. Otomobilin kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından ulaşım normale döndü.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kadıköy
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