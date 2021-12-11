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  4. Son Dakika: Üniversite öğrencisi Kemal'den acı haber! Doğum günü partisi sonrası ölü bulundu

Son Dakika: Üniversite öğrencisi Kemal'den acı haber! Doğum günü partisi sonrası ölü bulundu

11.12.2021 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul Fatih'te taş gününü kutlayan üniversite öğrencisi Kemal Ahmedenov ölü bulundu. Evde yapılan aramalarda ise çok sayıda içki şişesi bulundu.

Son Dakika: Üniversite öğrencisi Kemal'den acı haber! Doğum günü partisi sonrası ölü bulundu

Türkmenistan uyruklu üniversite öğrencisi Kemal Ahmedenov, İstanbul Fatih'teki evinde arkadaşlarıyla 32'nci yaş gününü kutladı. Ertesi sabah Ahmedenov, telefonları ve kapıyı açmayınca arkadaşları polise haber verdi. İtfaiyenin yardımıyla eve giren sağlık ve polis ekipleri Ahmedenov'un cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Şehremini Mahallesi Köprülüzade Sokak'taki 6 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencisi Türkmenistan uyruklu Kemal Ahmedenov, önceki gün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla doğum günü partisi düzenledi. Sabahın ilk saatlerinde arkadaşları evden ayrılırken Ahmedenov evde tek başına kaldı.

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POLİS, İTFAİYENİN YARDIMIYLA İÇERİ GİRDİ

Dün akşam saatlerinde Ahmedenov'u arayan arkadaşları, telefon açılmayınca durumdan şüphelenerek evine geldi. Zili çalmalarına rağmen kapı açılmayınca polise haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin yardımıyla eve giren sağlık ve polis ekipleri Ahmedenov'un cansız bedeniyle karşılaştı.

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Olay yerine şerit çeken polis ekipleri, evde incelemelerde bulundu. Ahmedenov'un cansız bedeni nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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ÇOK SAYIDA İÇKİ ŞİŞESİ BULUNDU

Öte yandan, dairede çok sayıda içki şişesi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Fatih
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