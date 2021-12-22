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  4. Son Dakika: Kadıköy'deki çatışmada öldürülmüştü! Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu'nun cenazesi toprağa verildi

Son Dakika: Kadıköy'deki çatışmada öldürülmüştü! Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu'nun cenazesi toprağa verildi

22.12.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul Kadıköy'deki ünlü bir restoranda çıkan çatışmada öldürülen Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi evli ve 3 çocuk babası Ziya Bandırmalıoğlu (61), memleketi Bilecik’in Söğüt ilçesindeki toprağa verildi. Tabutuna Türk bayrağı sarılan cenazeye Bandırmalıoğlu’nun yakınları ile ilçe halkı katıldı.

Son Dakika: Kadıköy'deki çatışmada öldürülmüştü! Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu'nun cenazesi toprağa verildi

Son Dakika: Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi evli ve 3 çocuk babası Ziya Bandırmalıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. 61 yaşındaki Ziya Bandırmalıoğlu ve eski polis Şahin Aslan, önceki gece İstanbul Kadıköy’deki bir restoranda çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybetmişti.

Ziya Bandırmalıoğlu’nun cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından bugün memleketi Bilecik’in Söğüt ilçesine getirildi.

Bandırmalıoğlu için Söğüt Çelebi Sultan Mehmet Camii’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

TABUTUNA TÜRK BAYRAĞI SARILDI

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Tabutuna Türk bayrağı sarılan cenazeye Bandırmalıoğlu’nun yakınları ile ilçe halkı katıldı.

Son Dakika: Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu öldürülmüştü! Kadıköy'deki çatışma kameradaKadıköy'deki çatışma kamerada

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Cenaze namazının ardından Ziya Bandırmalıoğlu, Söğüt İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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(DHA)

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