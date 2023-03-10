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  4. SON DAKİKA | Kayseri’de 4.8 büyüklüğünde deprem! Vatandaşlar kendilerini sokağa attı, Memduh Büyükkılıç'tan açıklama

SON DAKİKA | Kayseri’de 4.8 büyüklüğünde deprem! Vatandaşlar kendilerini sokağa attı, Memduh Büyükkılıç'tan açıklama

10.03.2023 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kayseri'de deprem meydana geldi. Merkez üssü Hacılar ilçesi olduğu belirlenen depremin büyüklüğü 4.8 olarak açıklandı. Çok sayıda ilde hissedilen depremi yaşayan vatandaşlar kendilerini sokağa atarken, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'tan ilk açıklama geldi.

SON DAKİKA | Kayseri’de 4.8 büyüklüğünde deprem! Vatandaşlar kendilerini sokağa attı, Memduh Büyükkılıç'tan açıklama

Son dakika adeprem haberi Kayseri'den geldi. Saat 05.28'de Hacılar ilçesinde de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,0 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Depremi yaşayan vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Ekipler de sahada tarama çalışması başlattı.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ: OLUMSUZ DURUM GÖZÜKMÜYOR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'da, şu an için olumsuz durum olmadığını belirterek, "İlk belirlemelere göre merkez üssü Hacılar olan 4.8 şiddetinde bir deprem yaşadık.

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İlk bilgilere göre olumsuz bir durumumuz yok. Ekiplerimiz sahada teyakkuz halinde. Lütfen resmî açıklamalara itibar edelim. Rabbim tüm afetlerden bizleri korusun” dedi.

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DEPREM ANI KAMERADA

Öte yandan, meydana gelen deprem, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Sarsıntıyla beraber raflarda bulunan ürünlerin yere saçıldığı anlar saniye saniye kaydedildi.

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