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  4. Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu kameraların karşısına geçti! 'Sistemi kilitliyorlar'

Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu kameraların karşısına geçti! 'Sistemi kilitliyorlar'

15.05.2023 00:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimin ardından ilk kez kameraların karşısına geçti. Kılıçdaroğlu, "Peş peşe itirazlarla sistemi kilitliyorlar" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu kameraların karşısına geçti! 'Sistemi kilitliyorlar'

Son dakika: Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçim sonuçlarına ilişkin basın açıklaması yaptı. Kılıçdaroğlu, seçimin ardından ilk kez konuştu.

Kılıçdaroğlu, oylarının yüksek olduğu sandıklarda üst üste itirazların geldiğini belirterek, “Ankara’da 300, İstanbul’da 783 sandıkta ısrarla itirazlar var. 6 kere itiraz edilen sandık var, 11 kere itiraz edilen sandık var. Bloke ettiğiniz Türkiye’nin iradesidir. İtirazlarla olacağı engelleyemezsiniz. Bu işin bir oldubittiye getirilmesine asla izin vermeyeceğiz. Algı yönetimi ile uğraşmayı bırakın. Bu mesele ciddidir. Bırakın oylar gelsin, sonuç bir an evvel belli olsun. Ülkenin belirsizliğe artık tahammülü yoktur. Milletin iradesinden korkmayın. YSK’yı da sorumluluğa davet ediyorum. Elimizde ıslak imzalı tutanaklar var. Halkın oyalanmasına izin vermeyin. Bu milletin iradesine bloke koymayın. Sahadaki demokrasi emekçilerimize sesleniyorum; sandıkları ve seçim kurullarını asla terk etmeyin. Her bir oy sayılana kadar biz buradayız” ifadelerini kullandı. (İHA)

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