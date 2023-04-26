Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler! O belgeyi gösterdi: Bilgilere sahibim

Son dakika: CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlanması) Kendisinin rahatsızlığını duyduğum andan itibaren tweetle geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Doktorlar yapılması gerekeni yapıyorlardır, onların dediklerini yapmak lazım.

Doğrusunu isterseniz iktidarda olan bir partinin topluma olan mesajlarının daha sıcak, daha kucaklayıcı olmasını isterdim. Ayrıştırıcı bir dil kullanması,topluma keskin yayılması. Medyada, sendikada ayrışmayı görüyorsun. Amacımız ülkeye hizmetse birlikte yarışmalıyız. Tamamen kutuplaştıran bir anlayışın egemen olması beni en çok üzen olay. Halkın hakemliğinden korktular. Başka türlü yansıttılar topluma bu da ayrışmayı kutuplaşmayı gündeme getirdi. Ne yaparsa haklıdır diye yanlışlar da alkışlandı. Ekonominin bu hale gelmesi de o yanlışlar nedeniyle oldu. Bir politikacının eleştiriye ihtiyacı var eksiklerini giderebilir. Siyasi liderlerin kavga etmemesi lazım. Bu çerçevede kavga, kullanılan diller, toplumun kutuplaşması, yanlış politikaların takip edilmesi.

"SİYASİ PARTİLER GEÇİCİDİR, DEVLET BAKİDİR"

Bu yanlışları devletin kadrolarına da yansıttılar. Vali devletin değil hükümetin valisi. En son KKTC'ye atanan büyükelçi açık açık iktidar partisinin propagandasını yapıyor. Halbuki tabi olduğu kanun, devlet memurları kanunudur. Vali de devlet adına görev yapar. Beni temelde üzen nokta iktidardaki siyasi partinin devletleşmiş olmasıdır. Siyasi partiler geçicidir halktan aldığı yetkiyle devleti yönetirler. Oysa devlet bakidir. Devletin temel kolonlarını sarsarak bazılarını yıkan yargı gibi, bir anlayış çıktı ortaya. Bu kolonları yeniden sağlamlaştıracağız. Devlet siyasal iktidarın yaptığı yanlışı 'Bu yanlıştır' diyebilecek hakka sahiptir. Devlet memuru bu hakka sahiptir. Devlet memuru özel olarak ülkenin çıkarları için yasalar tarafından koruma altına alınmıştır ama bu uygulanmıyor.

"BİR BUÇUK YILDIR SEÇİM GÜVENLİĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Hangi sandıkta hangi görevlimiz olacak Ankara'dan gönüllü ekibimiz her sandık görevlisi aradı ve 'Siz hangi sandıktasınız?' diye sordu. Doğru yanıt verdiyse tamamdır. Eğitime alındılar. YSK'ya güvenmiyoruz. Bir buçuk yıldır seçim güvenliği için çalışıyoruz. Sadece CHP için söylüyorum binlerce arkadaşımız eğitildi. Anadolu Ajansı'na da güvenmiyoruz. Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir parti bu kadar seçim güvenliğiyle ilgili çalışma yaptı. Barolar da her okula avukat gönderecek. Islak tutanağın fotoğrafını çekip bize gönderdikten sonra o çuvalların nakliyle ilgili de arkadaşlar ilgilenecekler.

Bu ülkede soğan bile alınamayacak noktaya geliyorsa ve ürünler taneyle satılmaya başlandıysa, zengin toprakları olan bir ülke nasıl bu konuma geliyor. Hayvan, et, buğday dışarıdan... Neden böyle oldu, kim yaptı bunları? Ülkeyi bu hale getiren kim? Siyasi iktidar, kendi çiftçisiyle rekabet ediyor.

"UYUŞTURUCU PARASI GELDİ, ARKASINDAN BARONLAR DA GELDİ"

5 yılda 300 milyar dolar temiz para gelecek. Öyle uyuşturucu baronlarının parası değil kirli para değil. Uyuşturucu parası geldi, arkasından baronlar da geldi. Bunlar burada birbirlerini öldürmeye başladılar. Kaç sefer? Yanlış hatırlamıyorsam 11 kez kanun çıkardılar. Parayı getiren adam hakkında kirliyse kovuşturma, soruşturma açılamayacak diye düzenleme yaptılar. Bir adam hakkında, bir kişi hakkında soruşturma açabilir misiniz?

"İSTANBUL'UN NÜFUSU 2,5 MİLYON AZALACAK"

Ben Londra'da fonlarla görüştüm temiz para var. Türkiye'ye yatırım yapacaklarını söylediler. Yatırım alanlarını da belirledik. Samandağ'dan Mersin'e kadar olan havzayı özel üretim bölgesi ilan edeceğiz. Burada otomobil fabrikaları da olacak. Akdeniz'in üretim açısından en önemli olan bölgesi. Diyelim Samsun'da Erzincan'da fabrikanız var. Demir yoluyla limanlara bağlayacağız lojistik masraflarını da devlet olarak biz karşılayacağız. Bütün bunlar Anadolu'yu yeniden harekete geçirecek, Anadolu büyüyecek yeniden istihdam merkezi olacak. 5 yıl içerisinde yürürlüğe girecek bu proje ve hesaplamalarımıza göre İstanbul'un nüfusu 2,5 milyon azalacak. Bizim düşündüklerimizi hayal edemezler. Bunun neresi tefecilik? Adam gelecek yatırım yapacak.



"21 YILDA 537 MİLYAR DOLAR FAİZ ÖDEDİLER"

21 yılda AK Parti hükümetleri 537 milyar 574 milyon dolar faiz ödedi. Bu tefecilik değil midir? Bu faiz nasıl ödendi? Çıksın Erdoğan desin 'Rakam yanlış' desin haydi. Hazine verilerine bakın bu rakamları görürsünüz. 537 milyar doları kimlere ödediniz? Müthiş bir rüşvet çarkı var. Rüşvetsiz iş yapılmıyor. Geçmişte bakanlık yapan AK Partili bir şahıs bana anlattı. Hollanda'dan bir şirket, büyük bir yatırım yapacak rüşvet istenince sayın bakanla görüşüyorlar. 'Biz yatırım yapacağız halka açık şirketiz bizden rüşvet istiyorlar' deyip yatırımdan vazgeçiyorlar. Bunu bütün Avrupa biliyor. İstedikleri para da öyle 10-20 bin euro değil.

"Mansur Bey'in de Ekrem Bey'in de olmasından son derece memnunum. Şimdi bakınız kentsel dönüşüm yapılacak İstanbul'da. 99 depremin üzerinden kaç yıl geçti. Ben AFAD'a gittiğimde 'TOKİ şunu bunu yaptı' diye anlattılar. Bağcılar Sultanbeyli yerinde duruyor mu duruyor burada kentsel dönüşüm olmadı. Ama denizin kenarından binalar yapıldı. Mansur Bey burada, Ekrem Bey İstanbul'da... Buraların yeniden yapılması lazım. Bu konuda irade ortaya koyuyorlar. Saray'dan bekledikleri kararlar bir türlü çıkmıyor. Kendisine izin verilmeyen bir çok kararı kendisi imzalayacak. Onlar da çıkıyorlar, konuşuyorlar. Seviliyorlar. Kendi yaşadıkları sorunları, nasıl aştıklarını anlatıyorlar, değişime ihtiyaç olduğunu vurguluyorlar. Memnunuz."

"SEÇİM 2. TURA KALMAZ"

"Seçim 2. tura kalmaz. 1. turda sonuçlanır. 1. turda bu iş bitecek çünkü ben bu ülkenin gençlerine güveniyorum. Yaklaşık 5 milyon 300 bin genç ilk defa sandığa gidip oy kullanacak. Bu gençler var olan düzenden zaten memnun değiller. Onları sandığı götürmemiz lazım. Onlar Türkiye'nin kaderini değiştirecekler"

"AK PARTİLİLER DE PARLAMENTER SİSTEMİ İSTEYECEKLER"

"Parlamentoda da çoğunluğu alacağız. Öyle bir tablo var. AK Partililer de zaten güçlendirilmiş parlamenter sistemi isteyecekler. Siyaset yapma haklarını ellerinden aldılar. Zaten istiyorlar. Onlar belki çıkıp net ifade etmiyorlar ama arkadaşlar görüşüyorlar. Var olan sistemin kendilerini siyaset yapamaz hale getirdiklerini söylüyorlar. Parlamentoda bir çok temel yasanın oy birliğiyle çıkacağına da inanıyorum.



"3 AY İÇİNDE VİZE SORUNUNU AŞMAK İSTİYORUZ"

"İlk 3 ay içinde AB ile olan vize sorununu aşmak istiyoruz anlaşmaları yapacağız. Avrupa'nın ön gördüğü demokratik kuralları ülkemize getireceğiz. Vizeyi kaldıracağız. Bunları yapmak mümkün. Bakın bizim siyasi tarihimizde bir ilktir. 2 bin 400'den fazla madde var bu bir hükümet programıdır ayrıca. 6 lider uzlaştık. İktidara geldiğimizde ne yapacağız diye değil oturduk hazırladık"

"SOSYAL SİGORTALAR HAZİNE'YE BAĞLANMALIDIR"

"Sosyal Sigortalar Kurumu'nun Hazine'ye bağlanması lazım bakanlıktan alınıp. Çünkü bu para meselesidir. Bunu kurumun genel müdürlüğünü yaparken de söylemiştim. Sistemin yeniden ele alınması lazım Türkiye'nin temel sorunlarından biri olduğunu biliyoruz. Bu sorunun çözülmesi lazım. 2000 öncesi ve sonrası intibaklar yapılmadı. Az prim ödeyeni ödüllendirdiniz çok prim ödeyeni cezalandırdınız. Adaleti sağlayacaksınız. Herkesi eşitlerseniz o zaman niye fazla prim aldınız? Düşük prim öderdim aynı maaşı alırdım.Devlet var olan adaletsizlikleri gidermek zorundadır"

"DİYANET'İ KURAN CHP NEDEN KAPATALIM?"

"Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuran CHP, neden kapatalım? Tam tersine, güçlendirilmesi lazım, topluma hizmet edilmesi lazım, sevgiyi saygıyı öğretmek lazım. Cumhurbaşkanı ortaya söz söylemez. İsim verir yer verir zaman verir. İbadethaneler ne zamandan beri siyasetin aracı olmaya başladı. "

"NEBATİ'NİN BİLMEDİĞİ KADAR DEVLETİN BİLGİLERİNE SAHİP OLAN BİRİSİYİM"

"Sanki savunma sanayini onlar kurdular sanki onlardan önce hiç yoktu. Savunma sanayiyle ilgili bütün firmalar AK Parti'den önce kurulmuştur. Savunma sanayii milli bir meseledir, bunun partisi olmaz. Ülkenin çıkarı neyse o olur. Ben Nebati'nin bilmediği kadar bu devletin bilgilerine sahip olan birisiyim. Nebati daha dünkü insan. Devletin ne olduğunu Nebati bilmez. Bakın bu gizli ibareli 'Türkiye'de Savunma Sanayini Geliştirme Stratejisi' var. 1976 yılında devlet burada strateji belirlemiş. Altında Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Başkakan Demirel'in imzaları var.

"NEBATİ BUNLARIN NE OLDUĞU BİLMEZ DEVLETİN NE OLDUĞUNU BİLMİYOR"

"Damat İkitelli'de atölyede çalıştığında, önüne engeller çıkartıldığında o engellerin aşılmasında yardım eden benim. Savunma sanayi devletin elinde olmak zorundadır. Devlet hükmetmek zorundadır. Özel sektöre verdiniz, ben çıktım yabancıya satıyorum dedim, ne olacak? Savunma sanayii günlük sıcak politikanın meselesi değildir. Ulusal meseledir, parti meselesi de değildir. 1980'li yıllarda Havelsan, Aselsan kuruldu bunlar hepimizin göz bebeği. Tam tersine büyütülmesi lazım. Çok sayıda yetişmiş mühendisimiz Avrupa'ya Kanada'ya gittiler. 5 bin 10 bin dolara gittiler? Niye gitti bu insanlar? Savunma sanayinin kilidi 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'dır. Bu vakıf savunma sanayinin ana omurgasını oluşturur. Nebati bunları vallahi bilemez devletin ne olduğunu bilmiyor."



