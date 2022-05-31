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Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler! "Ben Bahçeli değilim, gerçek milliyetçiyim"

31.05.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis'teki grup toplantısında yaptığı konuşmada, yabancı askerler ve NATO konusunda yaptığı açıklamaya değindi. Twitter'daki paylaşımını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Yabancı asker istemiyoruz kendi ülkemizde ne var bunda? Ben Bahçeli değilim. Ben gerçek milliyetçiyim, ben gerçek ülkücüyüm, ben gerçek vatanseverim." şeklinde konuştu.

Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler! "Ben Bahçeli değilim, gerçek milliyetçiyim"

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin TBMM'deki grup toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi. Konuşmasında, hapis cezasına çarptırılan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "Biz onların hiçbir siyasi hükmünü tanımıyoruz." dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca, Twitter'da yaptığı yabancı asker ve NATO paylaşımlarını hatırlatarak "Ülkemde yabancı asker istemiyorum" diyerek MHP lideri Bahçeli'ye seslendi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri, salondakiler tarafından ayakta alkışlandı. İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar...

"ÇİFTÇİNİN, ESNAFIN, SANAYİCİNİN YÜZÜ GÜLECEK"

Bizim iktidarımızda çiftçinin yüzü gelecek, esnafın yüzü gülecek, sanayicinin yüzü gülecek, evde kadınların yüzü gülecek. Gençler bu ülkenin fabrikalarında, caddelerinde sokaklarında özgürlüğü teneffüs edecekler. Türkiye'yi ayağa kaldıracağız göreceksiniz.

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VAN'DAKİ BELEDİYE BAŞKANLARI ÇALIŞTAYI'NDAN NOTLAR

"Van'da huzur içinde yaşamak istiyorsanız, Van'ın gelişmesini istiyorsanız, bize katılın. Onlara da çağrı yaptım. Van'la da Vanlıyla da kucaklaşmak zorundayız. Kayyumdan şikayet ediyorlardı. Seçimle gelen seçimle gitsin diyorsanız, kayyumdan şikayet ediyorsanız bize katılacaksınız."

DEMİRTAŞ VE KAVALA AÇIKLAMASI

Selahattin Beyin çok sevildiğini gördüm. Haksız, adaletsiz uygulamalardan şikayet ediliyor. Mahkeme kararlarını uygulamıyorlar, AİHM kararlarını uygulamıyorlar. Osman Kavala'dan da Selahattin Demirtaş'tan da Harp okulu öğrencilerinin de hakkını, hukukunu savunmak istiyorsanız bize katılacaksınız."

CANAN KAFTANCIOĞLU AÇIKLAMASI

İstanbul İl Başkanımız bugün mahkum edildi ve savcılığa gitti. Morali gayet iyi. Çünkü biliyor ki suç işlediği için değil onuru ve dik durduğu için cezalandırılıyor. Biz onların hiçbir siyasi hükmünü tanımıyoruz. Ne derlerse desinler. İnsanlığımız bellidir, ne için çalıştığımız bellidir. Ne yaparlarsa yapsınlar asla onurumuzdan ödün vermeyeceğiz. Vermeyenlerden birisi de İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu'dur.

İMAMOĞLU'NUN DAVASI

Yarın da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davası var. Hala İstanbul'u kaybettiklerini hazmedemiyorlar. Hiç kimse unutmasın. Hiç bir CHP'li yönetici, siyasetçi sahipsiz değildir. Milyonlarca CHP'li arkasındadır. Ekrem Başkan ne yaptı? Ekrem Başkan şu anda 1.2 milyar metro avroluk yatırımlarını sürdürüyor.

"BU TOPRAKLARDA YABANCI ASKER İSTEMİYORUZ"

Şimdi yeni bir şey daha yaptılar. Kendilerini muhalif olarak göstermek istiyorlar efendim işte bir tweet attık yabancı asker ve NATO konusunda… Yabancı asker istemiyoruz kendi ülkemizde ne var bunda? Bir daha söylüyorum; Bu topraklarda yabancı asker postalı istemiyoruz kardeşim. İstemiyoruz. Bir daha söyleyeyim. Ben Bahçeli değilim. Gitti tezkereye evet verdi. Terörle mücadelede yabancı askerler Türkiye’ye davet edilebilir diye oy verdi. Ben öyle değilim ben gerçek milliyetçiyim, ben gerçek ülkücüyüm, ben gerçek vatanseverim. Ben gerçekten de ülkemi seviyorum. Ben kendi ülkemde yabancı asker postalı istemiyorum.

Muhalif görünenler şimdi bize ders vermeye çalışıyorlar. Sen daha düne kadar bu zorba hakkında tek cümle bile yazmadın. Bize ayar vermeye kalkıyorlar. Gazeteci olduklarını söylüyorlar dün ne olduklarını biliyorduk bugün de ne olduklarını biliyoruz. Gerçek gazetecilerin beni eleştirmelerini görüş ayrılıklarını her zaman saygıyla karşılarım. O yüzden bizi onlara kimse benzetmesin.

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP Canan Kaftancıoğlu

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