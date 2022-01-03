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Son Dakika: 'Kız arkadaşıma dokundun' cinayeti! Döve döve öldürdü, cezası belli oldu

03.01.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Bursa'da, Mehmet Yavaş’ı (58) dolmuşta kız arkadaşı O.T.’ye (17) dokunduğu gerekçesiyle döverek öldüren Cüneyt A.’nın (17) yargılanması tamamlandı. Mahkeme heyeti, Cüneyt A.’ya verdiği ömür boyu hapis cezasını 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak 16 yıla, yaşının 18'den küçük olması nedeniyle ise 8 yıl 10 ay 20 güne düşürdü. Cüneyt A. savunmasında, kız arkadaşının 'yanımdaki kişi bacaklarımı elliyor' diye mesaj attığını söyledi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

Son dakika haberine göre olay, geçen yıl Ağustos ayında, Osmangazi ilçesi Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi'nde meydana geldi. Cüneyt A. ile kız arkadaşı O.T., dolmuşta yolculuk yaparken, iddiaya göre, araçta bulunan Mehmet Yavaş'ın eli, O.T.'ye değdi. Kızın tepki göstermesi üzerine dolmuştan inen Cüneyt A. ve Yavaş arasında tartışma çıktı. Tartışmaya, indikleri yerde Cüneyt A.’yı bekleyen arkadaşı da dahil olurken Yavaş, ikili tarafından darbedildi.

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Çevredekilerin müdahalesiyle sona eren olayda taraflar, kendi yollarına devam etti. Cüneyt A., kısa süre sonra Mehmet Yavaş’ın peşinden koştu. Cüneyt A., yanında taşıdığı kurusıkı tabancayla arkası dönük Yavaş’a vurmaya başladı. Cüneyt A.'nın elindeki silah ile birlikte savurduğu yumruk ve tekmeler nedeniyle Yavaş yere düştü.

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Aldığı darbelerle hareketsiz kalan Yavaş, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Mehmet Yavaş, buradaki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Cüneyt A. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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KIZ ARKADAŞI 'YANIMDAKİ BACAKLARIMI ELLİYOR' MESAJINI ATMIŞ

Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Cüneyt A. hakkında son duruşmada karar verildi. Duruşmaya Cüneyt A., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Cüneyt A., yaptığı savunmada, “Dolmuş takside yolculuk yaparken kız arkadaşım O.T. cep telefonuyla bana, yanında oturan kişinin bacaklarını ellediği mesajını yazdı. Gerçekten de eli bacağına dokunuyordu. Kendisine, 'Ne yapıyorsun' dediğimde küfredip, çeneme yumruk attı. Şoföre, aracı durdurmasını istedim. Şahıs, inerken yüzüme yumruk attı. Ben de dolmuştan inip, onunla kavga ettim. Kurusıkı tabancanın kabzasıyla omzuna defalarca vurdum. Cesur A. adındaki arkadaşımın yanımda olduğunu görmedim. Pişmanım" dedi.

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İNDİRİM UYGULANDI

Mahkeme heyeti, suçunu kabul eden Cüneyt A.'yı 'kasten öldürmek'ten ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Tanık ifadelerine başvuran, güvenlik kamerası görüntülerini izleyen heyet, 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak, cezayı 16 yıla indirdi. Olay anında sanığın yaşının 18'den küçük olmasını da dikkate alan heyet, cezayı 8 yıl 10 ay 20 güne düşürüp, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanık avukatları, kararı istinaf mahkemesine taşıdı.

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Mahkeme heyeti, Cesur A.'yı da 'kasten yaralama' suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıp, hükmün geri bırakılmasına karar verildi.

DHA

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