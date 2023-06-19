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  4. Son dakika | 'Kaygı uyandıran iddialar' diyerek detayları paylaştı: Bakan Koca'dan "kızamığa bağlı ölüm" açıklaması! O hastanın vefat nedenini açıkladı

Son dakika | 'Kaygı uyandıran iddialar' diyerek detayları paylaştı: Bakan Koca'dan "kızamığa bağlı ölüm" açıklaması! O hastanın vefat nedenini açıkladı

19.06.2023 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Son günlerde gündeme gelen "kızamığa bağlı ölüm" iddialarıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş bir açıklama geldi. Bakan Koca sosyal medya hesabından iddiaları yalanladığı bir açıklama paylaştı. İddiaların asılsız olduğunu vurgulayan Fahrettin Koca, "Öncelikle şu önemli bilgiye dikkat çekmek istiyoruz" diyerek iddialarda bahsi geçen hastayla ilgili detayları da açıkladı.

Son dakika | 'Kaygı uyandıran iddialar' diyerek detayları paylaştı: Bakan Koca'dan "kızamığa bağlı ölüm" açıklaması! O hastanın vefat nedenini açıkladı

Son dakika haberi: Türkiye'de son günlerde kızamık vakalarına bağlı ölümler olduğu yönünde iddialar gündem oldu. Bakan Koca'dan konuyla ilgili açıklama geldi. "Kızamığa bağlı bir ölüm olmadığının" altını Koca, "Kızamığa bağlı olduğu veya olabileceği iddia edilen ölümün nedeni HIV/AIDS hastalığı kaynaklı multiorgan yetmezliğidir. Hasta 2015 doğumlu, yabancı uyrukludur" açıklamasında bulundu. Bakan Koca son yıllarda kızamık vakalarında artış olduğuna dikkat çekerken Türkiye'de konuyla ilgili atılan adımları da paylaştı.

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"KONUYLA İLGİLİ İDDİALAR KAYGI UYANDIRIYOR"

Fahrettin Koca, söz konusu iddialar üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kaygı uyandıran “kızamığa bağlı ölüm” iddiaları asılsızdır. Ülkemizde kızamık vakalarına bağlı ölümler olduğu yönünde medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla ilgili kaygı uyandıran iddialar asılsızdır. Bu açıklama, kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacından doğmuştur.

"HASTA 2015 DOĞUMLU, YABANCI UYRUKLU"

Öncelikle şu önemli bilgiye dikkat çekmek istiyoruz: Kızamığa bağlı bir ölüm söz konusu değildir. Kızamığa bağlı olduğu veya olabileceği iddia edilen ölümün nedeni HIV/AIDS hastalığı kaynaklı multiorgan yetmezliğidir. Hasta 2015 doğumlu, yabancı uyrukludur.

"VAKALAR SON YILLARDA ARTTI"

Bilindiği gibi, sağlık çalışanlarımızın ilgili programa bağlı olarak sürdürdüğü çalışmalar sonucunda ülkemizde kızamık hastalığı tamamen kontrol altına alınmıştı. Ancak, son yıllarda birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de yurtdışından gelen vakalara bağlı olarak kızamık vakalarında bir artış olduğu gerçektir.

"TÜRKİYE’DE BULUNAN YABANCILAR İÇİN AYRI AŞI KAPSAYICILIĞI HESAPLANIYOR"

COVID-19 Pandemisi döneminde maalesef artış gösteren aşı reddi kampanyalarına rağmen, sağlık çalışanlarımızın çabaları sonucunda çocuklarımızın KKK-I aşı kapsayıcılığının ülke genelinde %95’in üzerinde tutulması sağlanmıştır. Aşılarının, aşı reddi nedeniyle yapılamadığı İzlem/Aşı Durumu Bilgilendirme Onam Formu ile bildirilen çocuk sayısının gittikçe azalması sevindiricidir. Türkiye’de bulunan yabancılar içinse ayrı aşı kapsayıcılığı hesaplanmaktadır. Bu oran KKK aşısı için %87 ile 92 arasında seyretmektedir.

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VATANDAŞLARA 'ÇOCUKLAR İÇİN AŞI' ÇAĞRISI

Bağışıklama Danışma Kurulumuzun önerisiyle 2019 yılından itibaren çocuklarımıza bir yaşından önce başlayarak üç doz kızamık aşısı uygulamaktayız. Bilimsel veriler, kızamık vakalarının görüldüğü dönemlerde aşı takvimine titizlikle uyulmasının yararına işaret etmektedir. Bu vesileyle vatandaşlarımızı çocuklarının sağlığı için aşı konusunda titiz davranmaya davet ediyoruz.

VAKALARIN ARTMASI ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kızamık vakalarında artış olması üzerine ülkemizin çeşitli üniversitelerinde görevli bilim adamlarımızdan oluşan Bağışıklama Danışma Kurulu ve Kızamık Doğrulama Komitesinin aldığı kararlar doğrultusunda, İstanbul’dan başlayarak tüm illerimizde 2023 yılının Ocak ayından itibaren yoğun kontrol stratejileri uygulamaya konmuştur. Bu kontrol stratejileri çerçevesinde:

· Tüm vakaların temaslıları (ev, okul, işyeri ve hastane) tespit edilmekte, temas sonrası profilaksi çalışmaları yürütülmekte ve temaslılar en uzun kuluçka süresi boyunca izlenmektedir.
· Vaka görülen yerlerde saha çalışmaları ile aktif vaka aranmakta, tespit edilen eksik aşılı ve aşısız çocuklar saha ekiplerince aşılanmaktadır.
· Özellikle toplu halde yaşanan yerlerde (geçici barınma merkezleri, geri gönderme merkezleri, yurtlar vb) güçlendirilmiş sürveyans çalışmaları ile gerekli taramalarla aktif vaka araştırması yapılmakta, aşısız ya da yaşına göre eksik aşılı kişilerin aşılanması sağlanmaktadır.
· Sağlık kurumlarına şüpheli bir vaka başvurusu olması halinde triyaj ve izolasyon önlemlerinin güçlendirilmesi azami düzeye çıkartılmıştır. Sağlık çalışanlarının kızamığa karşı bağışık oldukları kanıtlanamıyorsa aşılanmaları sağlanmaktadır.
· İl Sağlık Müdürlükleri tarafından belirlenen riskli bölgelerde evlere giderek aşılama çalışmaları yürütülmektedir.
· Benzer şekilde asker aşılaması, turizm sektörü çalışanlarının ve havalimanlarında görev yapan personelin aşılaması çalışmaları yürütülmektedir.
· Aile hekimlerimiz, kendilerine kayıtlı olan çocukların aşılanma durumlarını gözden geçirerek yaşına göre eksik aşılı olan tüm çocukların ivedilikle aşılanması konusunda uyarılmıştır.
· Göçmen sağlığı merkezleri ve yabancı uyruklular polikliniğinden hizmet alan kişiler acilen değerlendirilip, yaşına göre eksik aşılı olan tüm çocukların ivedilikle aşılaması yapılmaktadır.
Bağışıklama Danışma Kurulu’nun bu ay içinde yaptığı son toplantıda mevcut durum değerlendirilmiş, durumun stabil olduğu tespit edilmiş, buna rağmen çalışmaların aynı ciddiyet ile devam etmesi yönünde karar alınmıştır.

"GEREKLİ TÜM ÇALIŞMALAR YAPILMAKTA"

Sağlık teşkilatımız bu konuda uluslararası normlar çerçevesinde gerekli tüm çalışmaları yapmaktadır. Kamuoyu yapılan açıklamanın vereceği emniyet duygusu içinde olmalı ve aşılanma için gerekli hassasiyet gösterilmelidir."

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