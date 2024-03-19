SON DAKİKA | Konya'da otomobil, otobüs durağına daldı! Ortalık savaş alanına döndü... 4 ölü, 5 yaralı

Son dakika: Korkunç olay Konya'da meydana geldi. Bekir T. idaresindeki otomobil, Konya-Karaman kara yolunun 25. kilometresinde, durakta bekleyenlere çarptı.

SON DAKİKA | KONYA'DA 4 ÖLÜ, 5 YARALI

Kazada, Mordagül Tutgak (59), Elif (42), Dudu (33) ve Nergiz Gül (48) yaşamını yitirdi.

Sürücü Bekir T. ile Bahriye Taşkın (43), Ümmühan Taşkın (16), Türkan Gül (13) ve Sibel Özgürlü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı, hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizi geçirdi.

Cenazeler, Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

(AA-İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

