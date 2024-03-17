Son dakika | Kürsüye kolunda sargıyla çıktı! Kurultaya dakikalar kala Bahçeli'nin omzu burkuldu

Son dakika haberi: Bir yandan 2 hafta sonraki seçimler için çalışmalarını sürdüren MHP bugünse kurultay heyecanıyla başkentte bir araya geldi. Kurultay öncesi Bahçeli bir sakatlık yaşarken kürsüye de kolu sargılı halde çıktı.

BAHÇELİ'NİN KOLUNA NE OLDU?

MHP'nin X hesabından yapılan açıklamaya göre Bahçeli "ters bir harekete bağlı olarak" omuz burkulması yaşayıp kolunda incinme gerçekleşti. Açıklama şöyle:

"Milliyetçi Hareket Partisi 14. Olağan Büyük Kurultayına hamd olsun hazır, kongre öncesi Sn. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ters bir harekete bağlı olarak, omuz burkulması sonucu kolunda bir incinme olmuştur, kendisine geçmiş olsun diyerek, nazarlığımız kabul ediyoruz. Rabbim korusun."

KURULTAY SLOGANLARI BELİRLENDİ

Öte yandan İHA'nın aktardığına göre; kurultay kapsamında ilçe kongrelerini 27 Eylül’de, il kongrelerini ise 18 Kasım’da tamamlayan MHP’nin 14. Olağan Büyük Kurultayı Ankara Arena Kapalı Spor Salonu’nda başladı. Slogan ve teması "Ülke için var olduk, bir ülküye yar olduk. Ülkeye sevda, ülküye yemin" ve "Ülkümüz ömür boyu candan öte" olarak belirlenen kurultayda Genel Başkan ile 75 üyeden oluşan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve 9 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulunu (MDK) seçilecek.

Ardından MYK içinden 15 üyenin yer aldığı Başkanlık Divanı oluşturulacak. Kurultayda ayrıca 25 yedek MYK ve 5 yedek MDK üyesi de seçilecek. Böylece, MHP Lideri Devlet Bahçeli, 11. kez genel başkanlığa aday gösterilmiş olacak.

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