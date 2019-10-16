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Son dakika: Mardin ve Şanlıurfa'da okullar 2 gün tatil edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 16:20 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Mardin ve Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde okullar 2 gün tatil edildi.

Son dakika: Mardin ve Şanlıurfa'da okullar 2 gün tatil edildi

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Nusaybin'in tamamında, Artuklu ile Kızıltepe ilçelerinde ise Suriye sınırına yakın yerleşim yerlerindeki toplam 156 okulda 17-18 Ekim'de eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, eğitime ara verilen okulların isimlerinin kaymakamlıklar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim müdürlükleri tarafından duyurulduğu aktarıldı.

ŞANLIURFA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, sınır ilçelerindeki Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerindeki tüm okullarda, Suruç ve Birecik ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda, 17 Ekim Perşembe ve 18 Ekim Cuma günleri eğitime ara verildiği duyuruldu.

Aynı ilçelerde daha önce de eğitime 5 gün ara verilmişti.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
mardin Nusaybin Okul Tatil

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