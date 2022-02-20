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  4. Son dakika: Marmara Denizi’nde korkutan deprem! İstanbul ve Tekirdağ'da hissedildi (Son depremler listesi)

Son dakika: Marmara Denizi’nde korkutan deprem! İstanbul ve Tekirdağ'da hissedildi (Son depremler listesi)

20.02.2022 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Marmara Denizi, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'dan da hissedildi. AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi. Öte yandan saat 22.47'de Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Son dakika: Marmara Denizi’nde korkutan deprem! İstanbul ve Tekirdağ'da hissedildi (Son depremler listesi)

Son dakika... Marmara Denizi, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında saat 23.20'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

AFAD- SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

MUĞLA DA SALLANDI!

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.47'de Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 29,26 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 39,71 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
deprem Tekirdağ
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