Son dakika: Marmara Denizi’nde korkutan deprem! İstanbul ve Tekirdağ'da hissedildi (Son depremler listesi)

Son dakika... Marmara Denizi, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında saat 23.20'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.47'de Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 29,26 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 39,71 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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