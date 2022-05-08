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Son dakika: Mayıs ayında yağan kar şaşırttı! Her yer beyaza büründü

08.05.2022 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Mayıs ayında Türkiye'nin doğusundan kar manzaraları gelmeye devam ediyor. Bitlis'in Ahlat ilçesinde yüksek rakımlı köyler kara teslim oldu. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar kızakla kaydı. İşte haberin detayları...

Son dakika: Mayıs ayında yağan kar şaşırttı! Her yer beyaza büründü

Gelen son dakika haberine göre, Bitlis’in Ahlat ilçesine bağlı yüksek rakımlı köylere mayıs ayında kar yağdı.

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Bitlis’te birkaç gündür etkili olan sağanak yağış kentin yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüştü. Ahlat ilçesinin yüksek rakımlı köylerinde de yağmurlu hava yerini kar yağışına bıraktı.

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BEMBEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

İlçeye bağlı Cemalettin köyünde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.

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Köylüler mayıs ayında yağan kar nedeniyle şaşkınlık yaşarken çocuklar da yeni kar yağışını fırsat bilerek kızaklarıyla kaymanın keyfini yaşadı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis
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