Son Dakika: MEB AÖL ve AÖO sınavları erteleme... AÖL ve AÖO sınavları ne zaman, internetten mi yapılacak? AÖL ve AÖO sınavları ertelendi mi?

MEB tarafından 2020-2021 AÖL ve AÖO 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü itibari ile öğrencilerin erişimine açılacaktı. MEB'ten son dakika AÖL ve AÖO sınav erteleme duyurusu geldi. Açık Lise ve Açık Ortaokul sınavları internetten mi yapılacak online mı olacak araştırılmaya başlandı. Koronavirüsten dolayı geçtiğimiz dönemlerde sınav tarihlerinde değişiklik olmuştu. Buna ek olarak salgının hızla artması nedeniyle bazı kısıtlamalar geri geldi. Tekrar aynı durum mu yaşanacak merak eden adaylar, AÖL ve AÖO sınavları internetten mi yapılacak yoksa sınav merkezinde mi yapılacak araştırmaya başladı. AÖL ders ekleme işlemlerinin başlamasıyla birlikte araştırılan AÖL ve AÖO 1. dönem 2020 sınav tarihleri açıklandı mı sorusunun cevabı haberimizde... İşte MEB ile Açık Lise AÖL ve AÖO sınav takvimi ve 1.dönem sınav tarihleri.

MEB AÖL VE AOÖ SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

9 Ekim 2020 tarihinde biten AÖL kayıt işlemlerini yapan öğrencilerin gündeminde şimdi de 2020 AÖL ve AÖO sınav takvimi yer alıyor. 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemi için Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı sınav takvimine göre 1.dönem sınav tarihleri açıklandı. İlk kez açık liseye kaydolan ve açık lise kaydını yenileyenlerin merak ettiği MEB AÖL sınav takvimini değişti. AÖL ve AÖO sınavları ne zaman? MEB ile Açık Lise AÖL ve AÖO sınav takvimi ve AÖL ve AÖO 1.dönem sınav tarihleri ne zaman? araştırılıyordu. MEB'in yaptığı son dakika açıklaması ile AÖL ve AÖO sınavları ertelendi. Peki AÖL ve AOÖ sınavları ne zaman yapılacak?