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  4. Son Dakika: Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı... Flaş İstanbul detayı! 15 yıldır böylesi görülmedi (8 Ocak Cumartesi hava durumu)

Son Dakika: Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı... Flaş İstanbul detayı! 15 yıldır böylesi görülmedi (8 Ocak Cumartesi hava durumu)

08.01.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Meteorolojiden 8 Ocak Cumartesi günü beklenen hava durumuna ilişkin uyarılar geldi. Yapılan değerlendirmelere göre yurdun Batı kesimlerinde yağışlar etkili olacak. Yağışların, Antalya, Muğla ve Aydın'ın bazı kesimlerinde kuvvetli olacağı belirtildi. İstanbul'da da bugün yağmur beklenirken, Prof. Dr. Orhan Şen, kentte son 15 yılda ocak ayında hiç bu kadar yüksek sıcaklık yaşanmadığını ortaya çıkaran bilgiler açıklayarak "Kıyaslamayı siz yapın" dedi. İşte son dakika hava detaylar...

Son Dakika: Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı... Flaş İstanbul detayı! 15 yıldır böylesi görülmedi (8 Ocak Cumartesi hava durumu)

Son dakika hava durumu... Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Ocak'ta (bugün) beklenen hava durumu tahminlerini paylaştı ve özellikle Akdeniz ve Ege olmak üzere yurdun batı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. İşte son dakika hava durumu haberi...

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Konya'nın batısı, Bolu, Karabük, Düzce, Ordu ve Giresun çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Antalya çevreleri, Muğla'nın kıyı kesimleri ile Aydın'ın güneybatı kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

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İSTANBUL’DA SON 15 YILDIR BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen son dakika hava durumu ile ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı. Şen sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bugün Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Konya, Bolu, Karabük ve Giresun Yağmurlu. Yağışlar Antalya, Muğla'nın kıyısı ile Aydın'ın güney batısında gök gürültülü ve kuvvetli.

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Önümüzdeki haftanın ilk yarısında Antalya ve Muğla'da gene aşırı yağış olabilir.

İstanbul'da bugün sabah yağmurlu sıcaklık 12-13 derece. Sıcaklık düşmeye başladı. İstanbul’da son 15 yılın ocak ortalaması en yüksek sıcaklığı 10 C. Ocak ayı ortalama metrekareye düşen toplam yağış 100 kg. Aralık ayı ortalama toplam yağış 104 kg. Kıyaslamayı siz yapın.

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HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Antalya çevreleri, Muğla'nın kıyı kesimleri ile Aydın'ın güneybatı kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Muğla'nın kıyı kesimleri ile Aydın'ın güneybatı kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

ADANA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla bölgenin kuzeybatı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Düzce, Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 12°C
Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 12°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 13°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 11°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji İstanbul
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