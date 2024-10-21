Son dakika | Mezarlıkta bir aileyi yok etti: Kabir ziyaretindeki anneyle iki kızını katledip kaçtı! Adana'da korkunç olay

Son dakika haberi: Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki mezarlıkta tabancayla vurulan anne ve iki kızı yaşamını yitirdi.

YAKINLARININ KABRİNİ ZİYARETE GİTMİŞLERDİ

Bir yakınlarının Buruk Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret eden kadın ve iki kızına, kimliği henüz belirlenemeyen zanlı tarafından tabancayla ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÜÇÜ DE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekibince yapılan incelemede anne ve kızlarının hayatını kaybettiği belirlendi.

SALDIRGAN MOTOSİKLETLE KAÇTI

Silahlı saldırıdan sonra motosikletle kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polisin mezarlık ve çevresindeki incelemesi sürüyor.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır