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SON DAKİKA: Minik Asiye'nin sağlık durumu nasıl? Pitbull dehşeti sonrası tehdit edilmişti! Baba Hüseyin Ateş Mynet'e konuştu

27.12.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye, dört yaşındaki Asiye Ateş'in yaşadığı pitbull dehşetini konuşuyor. Küçük Asiye, Gaziantep'te babasının iş yerinde iki pitbull köpeğinin saldırısına uğramıştı. Görme kaybı riski olan Asiye ameliyata alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hem Asiye'nin ameliyatı konusunda hem de baba Hüseyin Ateş'in işsiz kalma durumu hakkında gerekenin yapılacağını belirtmişti. Baba Hüseyin Ateş, Asiye Ateş'in son durumunu MYNET'e açıkladı.

İki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Asiye Ateş'in sağlık durumu hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Baba Hüseyin Ateş, Mynet'e özel açıklamalarda bulundu. Kızının tedavisinin olumlu ilerlediğini belirten Ateş, 'Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun, devletimiz bizim yanımızda' dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

MYNET ÖZEL

SON DAKİKA: PİTBULL SALDIRISINA UĞRAYAN ASİYE'NİN BABASI KONUŞTU: 'DURUMU İYİYE GİDİYOR'

Gaziantep'te meydana gelen korkunç olayda 4 yaşındaki Asiye Ateş, iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğramıştı. Türkiye'nin konuştuğu olaydan sonra Asiye'nin babası Hüseyin Ateş, işsiz kalmıştı. Asiye'ye saldıran köpeklerin Hüseyin Ateş'in patronlarının olduğu belirlenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asiye'nin tedavisi konusunda devlet olarak tüm imkanların seferber edileceğini belirtmişti. Küçük Asiye'nin babası Hüseyin Ateş, MYNET'e konuştu.

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Son dakika… Asiye Ateş’in yaralandığı pitbull dehşetindeki yeni görüntüler şaşırttı!Son dakika… Asiye Ateş’in yaralandığı pitbull dehşetindeki yeni görüntüler şaşırttı!

'ALLAH DEVLETİMİZİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN'

"Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Allah devletimizi başımızdan eksik olmasın. Bu süreçte her zaman bizim yanımızda oldular.

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Beni işten çıkardılar. Hem mağdur olduk hem acı çektik hem işten kovulduk ama ben bu konuyla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Ben gereken açıklamaları yapacağım.

SON DAKİKA | Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş olay sonrası ilk kez konuştu! Annesinin yanında doktora söyledikleri duygulandırdıSON DAKİKA | Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş olay sonrası ilk kez konuştu! Annesinin yanında doktora söyledikleri duygulandırdı

KÜÇÜK ASİYE'NİN DURUMU NASIL?

Çok şükür süreç iyi gidiyor. Kızımız Asiye'nin tedavisi konusunda tüm Türkiye yanımızda oldu. Çok üzüldük çok yıprandık ama durum iyiye doğru gidiyor. Doktorumuz da bizimle çok ilgileniyor. Asiye'nin sağlık durumu hakkında doktorumuz kısa sürede bir açıklama yapacak."

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Recep Tayyip Erdoğan
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