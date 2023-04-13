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Son dakika: Mısır ile normalleşme adımı! Bakan Çavuşoğlu duyurdu... Temsilcilik düzeyi büyükelçilik seviyesine yükseltilecek

13.04.2023 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Mısır ile 11 yıl sonra Türkiye'de ilk kez bakanlar düzeyinde görüşme gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile ortak basın toplantısı düzenledi. Mısır ile normalleşme adımları kapsamında açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Temsilcilik düzeyinin büyükelçilik seviyesine yükseltilmesi için somut adımlar atıyoruz. Önümüzdeki dönemde açıklayacağız." dedi.

Son dakika: Mısır ile normalleşme adımı! Bakan Çavuşoğlu duyurdu... Temsilcilik düzeyi büyükelçilik seviyesine yükseltilecek

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, "Temsilcilik düzeyinin büyükelçilik seviyesine yükseltilmesi için somut adımlar atıyoruz. Önümüzdeki dönemde açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Filistin'i ele almadan toplantıyı bitirmemiz mümkün değildi. Mısır'ın Orta Doğu'da oynadığı rolü her zaman takdir ediyoruz. Mısır'ın çabalarını destekliyoruz.

Mısır ile bundan sonra Libya konusunda daha yakın iş birliği içinde çalışacağız.

Temsilcilik düzeyinin büyükelçilik seviyesine yükseltilmesi için somut adımlar atıyoruz. Önümüzdeki dönemde açıklayacağız.

FRANSA'YA PKK TEPKİSİ

PKK, Avrupa Birliği terör listesinde. Yine Fransa’da da terör örgütüdür. Maalesef Fransa’da senatörler, milletvekilleri bu teröristlerin temsilcileriyle bir araya geliyorlar. Fransa çıksın açıkça ‘PKK’yı terör örgütü olarak tanımıyorum’ desin.

Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

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Bugünkü görüşmemizde birçok konuyu ele aldık. En fazla ağırlık verdiğimiz konu ikili ilişkilerimiz oldu. İstiyoruz ki ilişkilerimiz gelişsin ve en yüksek seviyeye gelsin.

Cumhurbaşkanları düzeyinde bir zirvenin kurulması söz konusu olacaktır.

Filistin konusunu derinlemesine ele aldık. Bu konuda ortak çaba harcamamız gerektiğini ve İslam İş Birliği Örgütü'nün bu konuda ağırlıklı olarak çalışması gerektiğini konuştuk.

Hiç şüphesiz enerji konusunda iş birliğimiz var. Türkiye, en fazla Mısır’dan LNG ithal eden ülkelerden biridir. Burada yatırımları var. Biz istiyoruz ki bütün alanlarda iş birliği artsın. Özellikle enerji alanında bu aynı zamanda yenilenebilir enerji konusunda da bunu istiyoruz. Potansiyel var.

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Mevlüt Çavuşoğlu Mısır

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