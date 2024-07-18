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  4. Son dakika: MİT adım adım takip etti! Terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat hücresi çökertildi: İstanbul'da yakalandılar

Son dakika: MİT adım adım takip etti! Terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat hücresi çökertildi: İstanbul'da yakalandılar

18.07.2024 09:31
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Son dakika haberi: MİT’in yoğun çalışmaları sonucu PKK’nın sözde istihbarat yapılanması ortaya çıkarıldı. Örgütün sözde istihbarat yapılanmasında çalıştığı belirlenen Halil Kod Sadık TOPALOĞLU ve Mehmet SAVAŞ tespit edildi. Düzenlenen operasyon sonucunda iki isim de İstanbul'da yakalandı.

Son dakika: MİT adım adım takip etti! Terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat hücresi çökertildi: İstanbul'da yakalandılar

Son dakika: MİT Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak operasyon sonucu, PKK’nın istihbarat yapılanmasında görevli oldukları ve İstanbul’da faaliyet gösterdikleri tespit edilen Halil Kod Sadık TOPALOĞLU ve Mehmet SAVAŞ İstanbul’da yakalandı.

MİT, ADIM ADIM TAKİP ETTİ

MİT, örgütün istihbarat yapılanmasında yer alan Sadık TOPALOĞLU’nu tespit ettikten sonra adım adım takip altına aldı. TOPALOĞLU’nun illegal yollarla Irak/Kandil’e geçerek istihbarat eğitimi aldığı, eğitim sürecinde örgüt sorumlularından Cuma Kod Cemil BAYIK ile görüşmeler gerçekleştirdiği tespit edildi.

Sadık TOPALOĞLU’nun, Türkiye’de görevlendirilmesi akabinde gazetecilik kisvesiyle terör örgütüne bilgi topladığı ortaya çıktı. Ayrıca, Mehmet SAVAŞ ile örgüt adına finans faaliyetleri yürüttükleri ve paravan şirketler üzerinden Suriye’deki örgüt mensuplarına malzeme tedariğinde bulundukları MİT tarafından tespit edildi.

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MİT ve İstanbul Emniyeti’nin ortak operasyonu ile yakalanan PKK’lı Sadık TOPALOĞLU ve Mehmet SAVAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
pkk MİT
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