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  4. Son dakika: MİT ve polisin ortak operasyonuyla yakalanmıştı! Terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur tutuklandı

Son dakika: MİT ve polisin ortak operasyonuyla yakalanmıştı! Terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur tutuklandı

29.11.2022 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ve polisin operasyonuyla İstanbul'da, yurt dışına çıkma arayışındayken yakalanan terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur tutuklandı.

Son dakika: MİT ve polisin ortak operasyonuyla yakalanmıştı! Terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur tutuklandı

Son dakika haberi... Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve polisin ortak operasyonuyla İstanbul'da yakalanan terör örgütü DHKP/C'nin sözde "Türkiye sorumlusu" Gülten Matur, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

YURT DIŞINA KAÇACAKTI

MİT Başkanlığınca yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda yurt dışına çıkma arayışındayken yakalanan terörist Matur'un İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sözde Türkiye sorumlusu İstanbul'da yakalandı! Sözde Türkiye sorumlusu İstanbul'da yakalandı!

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Matur, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheli Matur, tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi. Matur, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu olan Matur, dün MİT Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonuyla İstanbul'da yakalanmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
DHKP-C MİT

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