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  4. Son dakika: MSB duyurdu: Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Skorsky helikopter kaza kırıma uğradı

Son dakika: MSB duyurdu: Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Skorsky helikopter kaza kırıma uğradı

05.09.2022 01:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir Skorsky helikopter teknik nedenlerle sert iniş yaptı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, kaza kırıma uğrayan Skorsky helikopterdeki 8 personelden 7'si kurtarılırken, bir personel için arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.

Son dakika: MSB duyurdu: Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Skorsky helikopter kaza kırıma uğradı

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "4 Eylül 2022 tarihi 23.45 sularında Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Skorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalmış, kaza kırıma uğramıştır. Helikopterde bulunan 8 personelden 7’si kurtarılmıştır. Sağlık durumları iyidir. Bölgede bir personelimiz için Arama Kurtarma faaliyetleri devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı. (DHA)


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