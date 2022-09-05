Son dakika: MSB duyurdu: Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Skorsky helikopter kaza kırıma uğradı

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "4 Eylül 2022 tarihi 23.45 sularında Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Skorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalmış, kaza kırıma uğramıştır. Helikopterde bulunan 8 personelden 7’si kurtarılmıştır. Sağlık durumları iyidir. Bölgede bir personelimiz için Arama Kurtarma faaliyetleri devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı. (DHA)

1⃣ 4 Eylül 2022 tarihi 23.45 sularında Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Skorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalmış, kaza kırıma uğramıştır.https://t.co/xXQP52G05O — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 4, 2022



