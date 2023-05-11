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SON DAKİKA | Muharrem İnce hakkındaki paylaşımlara soruşturma

11.05.2023 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ilgili olarak dün sosyal medyada bir paylaşım yapılmıştı. Söz konusu paylaşımlar sonrasında İnce, FETÖ tarafından sahte belgelerle hakkında bir algı operasyonu yapıldığını açıklamış ve 'Savcılar neredesiniz' demişti. İnce hakkında sosyal medyadaki paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldığı belirtildi.

SON DAKİKA | Muharrem İnce hakkındaki paylaşımlara soruşturma

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ilgili olarak dün sosyal medyada bir paylaşım yapılmıştı. Söz konusu paylaşım sonrası İnce de, son 45 gündür FETÖ tarafından sahte dekontlar ve kasetlerle hakkında bir algı operasyonu yapıldığını açıklamıştı.

"ÖMRÜMÜN SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİM"

"Savcılar neredesiniz" diye soran İnce, "Bu aşağılık teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim." ifadesini kullandı.

İnce, "Ortada gerçek bir dekont yokken, gerçek bir kaset yokken, gerçek bir jeep yokken; bunları varmış gibi göstermek alçaklıktır, şerefsizliktir. Olmayan bir kaset ile ilgili “özel hayatın gizliliği" veya "ister gerçek olsun, ister sahte" değerlendirmesi yapmak kumpasçılara hizmet etmektir." açıklamasında bulundu.

MİTİNGLER İPTAL EDİLMİŞTİ

Dün Memleket Partisi'nin Manisa ve İzmir'de düzenlemeyi planladığı mitingler ertelenmişti. Partiden yapılan açıklamada, İnce'nin rahatsızlığı nedeniyle mitinglerin yapılamadığı duyurulmuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

NTV'nin haberine göre Cumhuriyet Başsavcılığı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkıda sosyal medyadaki paylaşımlara yönelik soruşturma başlattı.

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