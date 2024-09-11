SON DAKİKA | Narin Güran cinayetinde şüpheliler adliyede! Aralarında anne, baba ve abi de var

Son dakika: Türkiye Narin Güran cinayetini konuşuyor. 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni 19 gün sonra bulunurken, itirafçının anlattıkları herkesin kanını dondurdu. Tutuklu bulunan amcanın dışında aralarında Narin Güran'ın anne, baba ve abisinin de olduğu 23 kişi gözaltına alındı.

İki gündür gözaltında bulunan şüpheliler, bu sabah Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

SALİM GÜRAN'IN AVUKATI DAVADAN ÇEKİLDİ

Öte yandan tutuklu olarak yargılanan amca Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul davadan çekildiğini duyurdu.

CESEDİ DEREYE GÖTÜREN NEVZAT BAHTİYAR TUTUKLANDI

Narin Güran'ın cenazesini dere kenarına sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin'in gözaltındaki amcası Salim Güran tarafından ölümle tehdit edildiğini söyledi. İtirafçı Bahtiyar, Narin'in cansız bedeninin kendisine amca Güran'ın verdiğini ifade etmişti. Bahtiyar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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