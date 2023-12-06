SON DAKİKA | Ogün Samast'a yurt dışı çıkış yasağı verildi! 6 Mart 2024'teki duruşmada savunma yapması bekleniyor

Son dakika haberi: Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katili olan ve geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Ogün Samast’a ’yurt dışına çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi. Samast’ın 6 Mart 2024’te yapılacak duruşmada savunma yapması bekleniyor.

19 Ocak 2007’de Agos gazetesi önünde Hrant Dink'in öldürülmesiyle tutuklanan Samast, geçtiğimiz ay serbest kalmıştı. Hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenen Ogün Samast için bugün İstanbul'da duruşma görüldü. Samast duruşmaya SEGBİS sistemiyle Trabzon'dan bağlandı.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava kapsamında bugün SEGBİS sistemi ile İstanbul'daki duruşmaya katılmak üzere Trabzon'un Akçaabat Adliyesi'ne geldi.

Adliye çevresinde alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekerken, Ogün Samast'ın adliyeye yaya olarak geldiği görüldü.

GAZETECİLERİN SORULARINA CEVAP VERMEMİŞTİ

Duruşmada kimlik tespiti yapılan Samast, ikamet adresi olarak Düzköy'deki bir adresi söyledi. İşsiz olduğunu belirten Samast, herhangi bir gelirinin olmadığını ifade etti. Bu arada Samast'ın eşi de Akçaabat Adliyesi'ndeki duruşma salonunda izleyici olarak katıldı.

Ogün Samast'ın avukatı Raşit Hodo, hazırlanan iddianamenin yeni tebliğ olduğunu belirterek, Samast'ın savunmasının bugün alınmamasını talep ederek ek süre istedi.

Talebi kabul eden mahkeme başkanı, Samast'ın savunmasının bir sonraki duruşmada alınmasına karar verdi. Bunun üzerine SEGBİS'le bağlandığı duruşmadan ayrılan Samast, Akçaabat Adliyesi'nden ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Samast ve eşi daha sonra otomobille adliyeden ayrıldı. (DHA/İHA/AA)





