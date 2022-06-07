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  4. SON DAKİKA | Ölüme terk edildi, 1770 numaralı mezarlığa gömüldü... 200 milyon liralık arazi ile ilgili flaş gelişme

SON DAKİKA | Ölüme terk edildi, 1770 numaralı mezarlığa gömüldü... 200 milyon liralık arazi ile ilgili flaş gelişme

07.06.2022 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre 200 milyon liralık arazisi için ölüme terk edilen ve 1770 numaralı kimsesizler mezarlığına defnedilen Erdal Yenisoy, Türkiye'nin gündeminden düşmezken, yeni bir gelişme yaşandı. Fethiye'de yaşayan ve Ankara'da bir evde ölecek hale gelene kadar tutulan Yenisoy, bilincini kaybettikten sonra götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Kimsesizler mezarlığına gömülen sonra Yenisoy'un ailesi şikayetçi olurken, bahsi geçen araziyle ilgili de yeni bir gelişme yaşandı...

SON DAKİKA | Ölüme terk edildi, 1770 numaralı mezarlığa gömüldü... 200 milyon liralık arazi ile ilgili flaş gelişme

Son dakika haberi: Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşananlar kan dondurdu. 78 yaşında olan 5 kuzeni dışında akrabası bulunmayan Erdal Yenisoy, Ankara'da bir evde ölecek hale gelene kadar tutuldu. Bilinci kaybettikten sonra hastaneye götürülen yaşlı adam, ertesi gün hayatını kaybetti ve kimsesizler mezarlığına gömüldü. Yakınları, yaşananları 6 ay sonra öğrenirken, araştırmalar sonrası Yenisoy'un, 200 milyon TL'lik arazisi için şebeke tarafından öldürüldüğünü belirledi ve kanıtlanması için de suç duyurusunda bulundu. Gelen son bilgilere göre ise araziyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı...

MAHKEME HAREKETE GEÇTİ

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Faralya Mahallesi'nde 200 milyon liralık arazisi elinden alınarak ölüme sürüklenen 78 yaşındaki Erdal Yenisoy'un ailesinin yaptığı başvurular üzerine Fethiye 2. Asliye Hukuk Mahkemesi harekete geçti.

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ARAZİYE TEDBİR KARARI KONULDU

Filmlere konu olacak vurgunun ardından mahkeme, Yenisoy'un vekâlet verdiği kişi tarafından satılan 200 milyonluk araziye ihtiyati tedbir kararı koydu. Elinden arazisi alınan ve 1770 numaralı kimsesizler mezarlığına defnedildiği ortaya çıkarılan Yenisoy'un kuzenleri, avukat aracılığıyla tapu iptal davası da açtı.

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EMLAKÇININ TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Sabah'ta yer alan habere göre ailenin avukatı Nazgül Çelik, Yenisoy'un yakınlarının arazinin satışına aracılık yapan Fethiye'deki emlakçı Mustafa Ş.'nin son dönemlerde mal varlığının arttığını, Mustafa Ş.'nin son derece telaşlı ve panik halinde olduğunu ve kendisinin Kovid-19 olduğu dönem Yenisoy'un yanına gittiğini anlattığını söyledi.

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ARAZİ İÇİN MAHKEMEDEN FLAŞ KARAR

Çelik, "Mahkeme dosyadaki iddiaların ciddiyetini anlayarak arazinin 3. kişilere yeniden satış yapılmaması için şerh koydu. Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığımız organize suç örgütü soruşturma süreci de devam ediyor. Tapu iptal davası da açtık" dedi.

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ÖLÜMÜNDE KAN DONDURAN DETAYLAR

Kendisini doğaya adayan Erdal Yenisoy'un bütün çevresinin Fethiye'de olduğunu belirten avukat Çelik, "Yenisoy, Ankara'ya getirilerek bir evde tutulmuş. Çankaya ilçesinde yaşıyor ancak Sincan'da bir noterden ailenin tanımadığı, Ankara'da yaşayan bir kişiye vekâlet veriyor. Ölümü beklenir gibi bir evde tutuluyor. Hastaneye götürüldüğünün ertesi günü de hayatını kaybediyor. Burada bir organizasyon olduğu çok belli. Olayın bütün detaylarıyla aydınlatılmasını bekliyoruz" diye konuştu. Yenisoy'u Ankara'ya kaçıran çete, 200 milyonluk arazisini tapuda 20 milyon göstererek el koyup satmıştı. Satış karşılığında ise 10 milyon lira Yenisoy'un hesabına aktarıldı.

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1770 NUMARALI KİMSESİZLER MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Arazi, 21 Ocak 2021'de Yenisoy'dan noterden vekâlet alan Haydar Y. tarafından, Necati E.'nin bir ay önce kurduğu Ankara merkezli şirkete satıldığı öğrenilmişti. Aylarca Ankara'da bir evde zorla tutulan Yenisoy, Kovid-19 olunca hastaneye terk edildi ve burada da 7 Mayıs 2021'de vefat etti. Yenisoy'un kuzenleri ise yaşlı adamın ölümünden, vergi dairesinden Yenisoy'un vârisleri olması nedeniyle gönderilen vergi borcu ödemesiyle haberdar oldu. Yaşlı adamın ailesi, cenazenin ise Fethiye'de kimsesizler mezarlığına "1770 numarası"yla defnedildiğini öğrenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Muğla Fethiye
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