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  4. Son dakika | Önce Heniyye, şimdi Sinvar! Hamas'ın yeni lideri de öldürüldü: İddia üzerine İsrail'den jet açıklama

Son dakika | Önce Heniyye, şimdi Sinvar! Hamas'ın yeni lideri de öldürüldü: İddia üzerine İsrail'den jet açıklama

17.10.2024 16:00
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Son dakika haberi: Önce İsmail Heniyye, şimdiyse Yahya Sinvar! İsrail ordusundan gelen açıklamaya göre Hamas'ın yeni lideri Sinvar'ın ölüp ölmediği kontrol ediliyor.

Son dakika | Önce Heniyye, şimdi Sinvar! Hamas'ın yeni lideri de öldürüldü: İddia üzerine İsrail'den jet açıklama

Son dakika haberi: İsmail Heniyye'nin İsrail saldırısında ölmesi üzerine Hamas'ın liderliğine geçen Yahya Sinvar'ın da öldürüldüğü iddia edildi.

"KONTROL EDİLİYOR"

İsrail ordusundan gelen açıklamada, Sinvar'ın ölüp ölmediğinin kontrol edildiği belirtildi.

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"3 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ"

Açıklamada, ordunun Gazze'de bir binaya düzenlediği saldırıda 3 kişinin öldürüldüğü belirtilirken "Ölenlerden birinin Yahya Sinvar olma olasılığı kontrol ediliyor. Kimlikleri henüz tespit edilemedi" dendi.

HENİYYE BAŞKENT TAHRAN'DA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Hamas'ın önceki siyasi lideri İsmail Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

Heniyye, 31 Temmuz 2024'te İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın göreve başlama törenine katıldıktan sonra sabahın erken saatlerinde İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konuta düzenlenen suikastla öldürülmüştü.

Heniyye’nin yerine, Hamas'ın Gazze Şeridi sorumlusu Yahya Sinvar seçilmişti.

Ayrıntılar geliyor...Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hamas İsmail Haniye
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