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  4. Son dakika: Ormanda kaybolmuştu! Şehmus Ele 8 gün sonra sağ olarak bulundu

Son dakika: Ormanda kaybolmuştu! Şehmus Ele 8 gün sonra sağ olarak bulundu

19.07.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Çamlıkköy Tabiat Parkı'nda 8 gün önce kaybolan Şehmus Ele, İstanbul' un Çatalca ilçesi'nde ormanlık alanda sağ olarak bulundu. 20 yaşındaki Ele için arama kurtarma çalışmaları günlerdir sürüyordu. Ekiplerin ulaştığı bir görgü tanığı; Ele'yi kaybolan noktadan 3 kilometre ötede gördüğünü, kendisinden su istediğini ve anlamsız sözler söylediğini açıklamıştı.

Son dakika: Ormanda kaybolmuştu! Şehmus Ele 8 gün sonra sağ olarak bulundu

Son dakika: Tekirdağ sınırları içinde kalan Çamlıkköy Tabiat Parkı'na 8 gün önce ailesiyle piknik yapmak için gelip, ormanda kaybolan Şehmus Ele, İstanbul' un Çatalca ilçesi'nde ormanlık alanda sağ olarak bulundu.

SON DAKİKA | ŞEHMUS ELE'YLE İLGİLİ YENİ GELİŞME

12 Temmuz Salı günü Fatih Mahallesi Çamlıköy Kastro Plajı'nda ailesiyle piknik yapan Şehmus Ele, ormanlık alana girdikten sonra gözden kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine AFAD ve jandarma ile çeşitli sivil kuruluşlardan oluşan arama kurtarma ekipleri, 20 yaşındaki genci arama çalışması başlattı.

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Sahil Güvenlik uçağı, botlar, AFAD ve jandarma dalgıçları, dronlar, canlı iz takip ve kadavra köpekleriyle de destek verilen yaklaşık 100 kişi ile yapılan aramalarda, plaj ve çevresi, ormanlık alan, patika ve deniz kıyısında çalışmalar yoğunlaştırıldı.

CEP TELEFONU, BIÇAK, ŞORT VE TERLİKLERİ BULUNDU

Arama sırasında Şehmus Ele'ye ait olduğu belirtilen cep telefonu ve bir bıçak son görüldüğü noktadan yaklaşık 1 kilometre ötede, kayıp gence ait kapri, boxer ve terlikleri de Korsan Koyu'na giden dere yatağında bulundu.

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GÖRGÜ TANIĞI: SU İSTEDİ, ANLAMSIZ SÖZLER SÖYLEDİ

Ekiplerin ulaştığı bir görgü tanığının ise Ele'yi kaybolan noktadan 3 kilometre ötede gördüğünü, kendisinden su istediğini ve anlamsız sözler söylediğini beyan ettiği belirtildi.

Kaybolduğu beyan edilen olası tüm bölgeler aranmasına rağmen gencin bulunamaması üzerine arama çalışmalarına ara verilerek, olay güvenlik güçlerine devredilmişti.

Ayrıntılar geliyor...


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