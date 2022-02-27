Son dakika: Peş peşe açıklamalar geldi! Rusya adeta köşeye sıkıştı

Son dakika... Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması üzerine, birçok ülke hava sahasını Rus uçaklarına kapatma kararı aldı. İşte Rusya'ya ait havayolu şirketlerine hava sahasını kapatan ülkeler...

BALTIK ÜLKELERİ

Baltık ülkeleri Letonya, Estonya ve Litvanya hava sahalarını Rus uçaklarına kapatmayı kararlaştırdı.

Letonya havayolu şirketi AirBaltic ise 26 Mart'a kadar Rusya'ya uçuşları askıya aldı.

AVUSTURYA HAVA SAHASINI RUS UÇAKLARINA KAPATTI

Avusturya Çevre, Ulaştırma ve Teknoloji Bakanı Leonere Gewessler, ülkesinin gerekli bütün önlemleri aldığını belirterek, "Avusturya, alınan karar doğrultusunda tüm Rus uçaklarına hava sahasını hemen kapatacak." ifadesini kullandı.

Avusturya Hava Yolları (AUA) da Rus hava sahasını kullanmayacağını ve bu ülkeye uçuşların durdurulduğunu bildirdi.

BELÇİKA, HAVA SAHASINI RUSYA'YA KAPATTI

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Belçika hava sahasının tüm Rus uçaklarına kapatıldığını belirterek "Uçaklar, insanları birbirine bağlayanlara açıklar, vahşice saldırmaya çalışanlara değil." ifadesini kullandı.

İTALYA, HAVA SAHASINI RUSYA'YA KAPATTI

Başbakanlığın, Twitter hesabından "Ukrayna" etiketiyle yapılan paylaşımda, "İtalya, hava sahasını Rusya'ya kapatıyor." ifadesi kullanıldı.

DANİMARKA, NORVEÇ VE İZLANDA KAPATMA KARARINI AÇIKLADI

Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, devlet televizyonu DR'ye yaptığı açıklamada, Rus uçaklarının hava sahasını kullanmasını yasaklamaya hazırlandıklarını söyledi.

Öte yandan Norveç ve İzlanda da Rus havayolu şirketlerine hava sahasını kapatma kararı aldı.

İSVEÇ'TEN HAVA SAHASINI KAPATMA KARARI

İsveç Avrupa Birliği (AB) Bakanı Hans Dahlgren de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle İsveç'in hava sahasını Rus uçaklarına kapatacağını söyledi.

Dahlgren, AB ülkelerinin tamamının hava sahasını Rusya'ya kapatması için baskı yapacaklarını da sözlerine ekledi.

İNGİLTERE VE İRLANDA YASAK GETİRDİ

İngiltere ve İrlanda, Rus özel jetlerinin hava sahasını kullanmasına yasak getirdi.

FRANSA DA HAVA SAHASINI RUS UÇAKLARINA KAPATIYOR

Fransa, bu akşamdan itibaren hava sahasını Rus uçaklarına kapatacağını duyurdu.

HOLLANDA

Hollanda Altyapı ve Su İşleri Bakanı Mark Harbers, kararı sosyal medyada hesabından duyurdu.

İSPANYA VE PORTEKİZ

İspanya ve Portekiz, Rusya hava yollarına ait uçaklarına hava sahasını kapattı.

ÇEKYA, BULGARİSTAN, POLONYA, ROMANYA, ALMANYA VE SLOVENYA'DAN KAPATMA KARARI

Bulgaristan, Çekya, Polonya, Romanya, Slovenya ve Almanya hava sahalarını Rusya'ya kapatma kararı aldı.

KANADA

Kanada Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tüm Rusya operatörlerine hava sahasının kapatıldığı belirtildi.

