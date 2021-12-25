Son Dakika: Pitbull saldırısına uğramıştı, ailesi yaşadıklarını anlattı! Asiye Ateş'in sağlık durumu: Kulağı bir daha duymayabilir

Son dakika haberi: Türkiye, iki pitbullun saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in sağlık durumunu merak ederken; baba Hüseyin Ateş, kızının son durumuyla ilgili bilgi verdi. Hüseyin Ateş, kızının durumunun ciddiyetini koruduğunu ve hayati tehlikesinin devam ettiğini söyledi. Öte yandan son dakika gelişmesine göre Asiye Ateş'in Antalya'ya sevk edildiği ve tedavisinin Antalya'da devam edeceği öğrenilirken, Asiye'nin bir kulağında ciddi hasar olduğu ve bir daha duyamayabileceği belirtildi.

"BEN KÖTÜ, ANNESİ BENDEN DAHA KÖTÜ HALDE"

Olayın halen şokunda olduğunu ifade eden Ateş, "Ben kötü, annesi benden daha kötü halde. Ayakta zor duruyorum. Ne yapacağımı ben de bilmiyorum şu an. Asiye iyileştikten sonra nasıl bir hayat olacak hiç bilmiyorum." dedi.

"BUNU YAPAN PATRONLARIMIN KÖPEĞİ"

Olayın ilk anından itibaren devletin her türlü yardımı kendisine sunduğunu belirten Ateş, şöyle devam etti:

"Devlet büyüklerimiz sağ olsun yakından ilgilendiler, elinden geleni yaptılar. Allah devletimizden razı olsun. Bunu yapan patronlarımın köpeği. Dolayısıyla orada çalışma gibi bir durumum yok artık. İşimden ve evimden oldum, çok büyük mağdurum. Psikolojik ve fizik olarak çökmüş durumdayım. İki gündür ne su içtim ne yemek yedim. Eşim benden kötü durumda çünkü sürekli çocuğun yanında."

"TEK ÇOCUĞUM O"

Uzun zaman evlat hasreti çektiğini ve zorlu bir sürecin, tedavinin sonrasında Asiye'nin dünyaya geldiğini anlatan Ateş, "Çok rezillikler çektik. Tek çocuğum o. Eşimin bundan sonra tıbben çocuğu olma olasılığı yüzde 2-3. Yani dünyada tek çocuğumdu o, tek canımdı. Kızımdan başka kimsem yok." diye konuştu.

Asiye'nin dayısı Tevfik Doğan ise kendilerine destek veren ve dua eden herkese teşekkür etti.

ASİYE'NİN DAYISI: ENİŞTEM İŞİNDEN DE OLDU

Yeğeni için herkesten dua isteyen Doğan, şunları kaydetti:

"Allah devletimizden razı olsun. Gerekli çaba ve gayreti gösterdiler. Eniştem Hüseyin'in patronlarına ait köpekleri ısırması sonucu çocuk bu hale geldi. Eniştem işine devam edemeyecek, işinden de oldu. Mağdur oldu ve başını sokacak bir yeri dahi yok. Asıl bundan sonra ne olacak? Bizler yakınları olarak mücadele ediyoruz ama bu da belli bir yere kadar."

ASİYE ATEŞ ANTALYA'YA SEVK EDİLDİ

Gaziantep'te tedavisinin sürdüğü özel hastaneden ambulansla Gaziantep Havalimanı'na getirilen küçük Asiye, Sağlık Bakanlığının devreye girmesiyle helikopter ambulansla Antalya'ya sevk edildi.

Çocuğun sevki sırasında hastanede bulunan Adalet Bakanı Adulhamit Gül ile Vali Davut Gül, çocuğu uğurladı.

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL'DEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Asiye Ateş'in yaralanmasına ilişkin, "Sokaklarda insanları tehdit eden hem sokak köpekleri hem bu tür zararlı cinslerin aslında beslenmesi doğru değil. Zaten adli anlamda ve hukuki anlamda yapılması gereken ne varsa yapılacaktır ama hiçbir insanımızı, çocuğumuzu sokakta başıboş olanlar tehdit etmemeli." dedi.

Yaralanan çocuk Asya Ateş'in tedavi gördüğü özel hastaneye Vali Davut Gül ile gelerek Ateş ailesiyle görüşen Bakan Gül, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Küçük kızın Antalya'ya sevkinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Gül, Gaziantep'teki hekimlerin Antalya'daki ilgili hekimlerle görüşmeler yapıp kızın sağlık durumuyla ilgili bilgiler aktardığını söyledi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ YAKINDAN İLGİLENİYOR"

Küçük kızın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ettiklerini belirten Gül, şöyle konuştu:

"Kızımızın durumuyla Cumhurbaşkanımız yakından ilgileniyor. Ailemize büyük geçmiş olsun. Sokaklarda insanları tehdit eden hem sokak köpekleri hem bu tür zararlı cinslerin aslında beslenmesi doğru değil. Zaten adli anlamda ve hukuki anlamda yapılması gereken ne varsa yapılacaktır ama hiçbir insanımızı, çocuğumuzu sokakta başıboş olanlar tehdit etmemeli. Yine bu tür tehlikeli cinsler tehdit etmemeli. Bu konuda gerçekten çok hassas olunması gerekir. Bunlar aslında hukuki anlamda da düzenlenmiş konular. Çok üzüldük tekrar geçmiş olsun. Cumhurbaşkanımız da defalarca doktorlarıyla görüştü. Sizin evladınız, hepimizin evladı. Cumhurbaşkanımız her aşamasında bilgi aldı. Türkiye'de alanında çok uzman hocalarımızla tedavisi sürecek. İnşallah kızımıza her türlü imkanla destek olacağız."

Bakan Gül, küçük kızın bir an önce sağlıklı şekilde aralarında olmasını arzu ettiklerini belirterek "Sokakta insanlara zarar veren konularla ilgili hem yerel yönetimler hem ilgili tüm kurumlarla tedbirlerin alınması noktasında gerçekten vatandaşın evine işine gidebileceği ortamı oluşturacağız. İnşallah bir daha böyle şeyler yaşanmaz." diye konuştu.

Baba Hüseyin Ateş de Bakan Gül'e teşekkür ederek "Aslında sokak köpeği değil, kapıcısı olduğum sitenin, patronumun kendi köpeğiydi. Kızım oyun oynarken saldırdı. Bilmiyorum ne olacak? Ben devletime güveniyorum. " dedi.

SON DAKİKA: ASİYE ATEŞ ANTALYA'YA GETİRİLDİ

Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından özel hastaneye sevk edilen Ateş'in tedavisine Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde devam edilmesi için Sağlık Bakanlığı devreye girdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada ilk rahim naklini, Türkiye'nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ile görüşerek, tedavinin Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yapılmasını istedi. Bunun üzerine minik Asiye için hastanede gerekli hazırlıklar yapıldı.

Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen hava ambulansıyla Gaziantep'ten Antalya Havalimanı'na getirilen çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı ekibi tarafından karşılanan minik Asiye, yoğun bakım servisine alındı. Asiye Ateş'in tedavisini Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi gerçekleştirecek.

ASİYE ATEŞ BİR DAHA DUYMAYABİLİR

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, küçük kızın sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Dr. Beyhan Tahmazoğlu açıklama yaptı. Asiye'nin hayati tehlikesinin devam ettiğini, beyin dokusunda, yüzünde, kulağında ve boyun kısmında ciddi hasarlar tespit edildiğini belirtti. Minik Asiye'nin bir kulağının bir daha duymayabileceği belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

22 Aralık'ta Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 3'ü tutuklanmıştı.

Saldırgan köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti. (AA)



