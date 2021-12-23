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Son Dakika: Pitbull dehşetinde yeni gelişme! 3 şüpheli tutuklandı

23.12.2021 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Gaziantep'te, Pitbull cinsi köpeklerin saldırısı sonucu bir çocuk ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Olayın ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son Dakika: Pitbull dehşetinde yeni gelişme! 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi: Gaziantep'te iki Pitbull cinsi köpeğin saldırısında bir çocuğun ağır yaralanmasında 3 kişi tutuklandı.

Konuya ilişkin Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"22 Aralık 2021 tarihinde İlimiz Şahinbey ilçesinde meydana gelen pitbull cinsi iki köpeğin saldırısı sonucu A.A isimli küçük çocuğun ağır yaralanması olayıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 3 şüpheli sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır." (DHA)

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Gaziantep
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