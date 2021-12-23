Son Dakika: Pitbull dehşetinde yeni gelişme! 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi: Gaziantep'te iki Pitbull cinsi köpeğin saldırısında bir çocuğun ağır yaralanmasında 3 kişi tutuklandı.
Konuya ilişkin Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"22 Aralık 2021 tarihinde İlimiz Şahinbey ilçesinde meydana gelen pitbull cinsi iki köpeğin saldırısı sonucu A.A isimli küçük çocuğun ağır yaralanması olayıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 3 şüpheli sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır." (DHA)
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