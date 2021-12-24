Son Dakika: Pitbull saldırısına uğramıştı! Doktoru, Asiye Ateş'in sağlık durumunu açıkladı

Son dakika haberine göre Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'in tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Dr. Beyhan Tahmazoğlu, küçük kızın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Tahmazoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Geldiğinde şuuru kapalıydı. Ense kısmına kadar uzanan ısırıklar mevcuttu. Dolayısyla oralarda, kulak zarı çevresinde ciddi harabiyetler vardı. Tedavisi devam ediyor. Yara bakımları yapılıyor. En çok endişelendiren şey 4-5 gün sonra çıkması beklenen enfeksiyonlar. Ciddi şekilde önlem alıyoruz. Baş ve sağ kulak bölgesinde ciddi manada kemik kırıkları ve darbeler mevcut.

Hayati tehlikesi devam ediyor. Saçında doku kayıpları var. Deri ve kemik doku kayıpları var. Ama şu an önceliği hastanın hayati tehlikesi Yüzünde falç olma. Sağ tarafında yüzünde hasar kalıcı olabilir. 7-10 günlük süreç çok önemli. O belirleyecek, ondan sonra konuşabiliriz. Böyle hasarı ben meslek hayatımda görmedim.



