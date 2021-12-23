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Son Dakika: Asiye Ateş pitbull saldırısına uğradı! Yüzünü ve göğsünü parçalıyorlarmış (Asiye Ateş kimdir, ağlık durumu nasıl?)

23.12.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika: Asiye Ateş'in iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradığı görüntüler Türkiye'nin kanını dondurdu. Gaziantep'te bir sitenin bahçesinde oynayan küçük kız bir anda köpeklerin saldırısına uğradı. Çığlıklarını duyan çevredekiler yardıma koşsa da Ateş, ağır yaralandı. Köpekler barınağa götürüldü. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken "Pitbull beslemek yasaklansın" başlığı altında paylaşım yağdı. Peki Asiye Ateş'in sağlık durumu nasıl? Pitbull saldırısıyla son dakika haberleri...

Son Dakika: Asiye Ateş pitbull saldırısına uğradı! Yüzünü ve göğsünü parçalıyorlarmış (Asiye Ateş kimdir, ağlık durumu nasıl?)

Son Dakika: Gaziantep'teki pitbull dehşeti görenlerin kanını dondurdu. 4 yaşındaki Asiye Ateş'in iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradığı görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Korkunç saldırı da Ateş ağır yaralanırken, köpekler barınağa götürüldü. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından vatandaşlar "Asiye Ateş kimdir, öldü mü, yaşıyor mu? Pitbull beslemek yasak mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'in sağlık durumu ve son dakika bilgileri...

GAZİANTEP'TE PITBULL SALDIRISI

Korkunç olay, dün öğleden sonra Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir sitenin bahçesindeki basketbol sahasında oyun oynayan 4 yaşındaki A.A., iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

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KÖPEKLER, ASİYE ATEŞİ YÜZÜNDEN VE GÖĞSÜNDEN ISIRDILAR

Saldırı esnasında köpekler, talihsiz çocuğu yüzünden ve göğüs kısmından ısırdı. Olay sonrası çığlıkları ve sesleri duyan vatandaşların yardımı sonucu güçlükle kurtarılan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ASİYE ATEŞ'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Köpek saldırısı sonucu ağır yaralanan çocuk tedaviye alındı. Küçük kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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KÖPEKLER YAKALANARAK BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Küçük kız çocuğuna saldırarak ağır yaralayan pitbull cinsi iki köpek ise ihbar üzerine olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ekipleri tarafından güçlükle yakalandı. Yakalanan saldırgan iki köpek, boyunlarına geçirilen uzun tasmalarla zor zapt edilerek araca konuldu. İki köpek, barınağa götürüldü.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Pitbull dehşeti! Sokak köpeği kanlar içinde kaldıPitbull dehşeti! Sokak köpeği kanlar içinde kaldı

PITBULL BESLEMEK YASAK MI?

Pitbull beslemek yasaktır. Pitbull beslemek yasak mı sorusu, yasalar önünde yanıt buldu. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 01.07.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunun 14. maddesinin l bendinde; ‘‘ Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak, takas etmek, sergilemek ve hediye etmek yasaktır.’’ hükmü yer almaktadır.

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Gaziantep
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