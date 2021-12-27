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Son Dakika | Pitbull saldırısında yeni detaylar! Şaşkına çeviren gerçeği anlattı: Sahibi 'tut' deyince...

27.12.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'daki pitbull saldırısıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Köpeğin saldırısında yaralanan 15 yaşındaki Muhammed Can Değirmenci korkunç olayın detaylarını anlattı. Değirmenci, ""Köpeğin yanındaki kişi onu kışkırtmak için bir şeyler söyledi. 'Tut' gibi bir şey söyledi. Sonra köpek saldırdı." dedi. İşte İstanbul'daki pitbull saldırısıyla ilgili yeni detaylar...

Son Dakika | Pitbull saldırısında yeni detaylar! Şaşkına çeviren gerçeği anlattı: Sahibi 'tut' deyince...

Son Dakika: Türkiye, pitbull cinsi köpeklerin saldırısıyla ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in başına gelenlere kahrolurken, bir köpek saldırısı haberi de İstanbul'dan geldi. Dün akşam saatlerinde Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kişi Pitbull cinsi köpeğiyle basketbol sahasına geldi. Köpeği saha içerisinde salarak, oradakilere korku dolu anlar yaşattı. O köpek 2 kişiyi yaraladıktan sonra belediye ekiplerince uyuşturucu iğne ile vurularak barınağa götürüldü. Dünkü saldırı ile ilgili 2 kişi suç duyurusunda bulunurken, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin ise o köpeği dün parka getiren kişi hakkındaki arama çalışmaları devam ediyor.

PITBULL SALDIRISININ DETAYLARINI ANLATTI

Muhammed Can Değirmenci, "Biz basketbol oynuyorduk. 5 kişi yanlarında köpekle geldiler. 4 kişi gitti. Tek kişi kaldı. O kalan yanımıza köpekle geldi. Ben de 'Köpeği götür kimse yaralanmasın' dedim. Ben bunu dedim diye, köpeği saldı. Ben de topu atarak dikkatini dağıttım köpeğin. Köpek bizim üzerimize koştu tellere tırmandık. Çite tırmanmışken 'Tasmasını tak götür' dedim. Kemerini gösterip 'Bende tasma yok kemer var' dedi. Köpekten kaçarken köpek üzerime koştu. Karnıma saldırdı. Elimle ittim, kaçtım. Tam kaçarken önüme geçti köpek. Bir anda ayağımdan ısırdı. Yere düştüm. Ayağımı kapınca tekme attım köpeğe. Biri dikkatini dağıttı köpeğin. Köpek ona koştu. Ben de o sırada kaçtım. Benim ayağımı ısırdığı için benim modum düştü. Artık dayanacak gücüm kalmamıştı. Köpeğin yanındaki kişi onu kışkırtmak için bir şeyler soyledi. 'Tut' gibi bir şey söyledi. Sonra köpek saldırdı" dedi.

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"UYKUDAYKEN BİLE O KÖPEK ALIMA GELİYOR"

Muhammed Can Değirmenci “Bana saldırırken etrafta çocuklar vardı. Onları düşündüm, hadi ben büyüğüm ya onlara saldırırsa diye endişe ettim. Doktor 'Karın bölgeni kurtarmışsın. Orayı tutsaydı sıkıntı yaşardın. Zaten zıplayarak sana saldırmış, düşerken oranı parçalardı. Ayağında da ısırdığı yer damara gelmemiş' dedi. Hala canım acıyor. Uykudayken aklıma iki de bir o köpek geliyor. Küçük çocuklar geliyor. Onlara saldırsaydı ne olacaktı? O geliyor. İki de bir uykumdan uyanıyorum" diye konuştu.

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"O HAYVANI O HALE GETİREN ASIL HAYVANDIR"

Baba Özdal Değirmenci "Biz haberi alınca şok olduk. Hastaneye gidince durumunu öğrendim. Beni mutlu eden çocuğun bunu hafif atlatması oldu. Daha kötü de olabilirdi. Ağlanacak halimize sevindik resmen. Çocuğa saldırtmış köpeği. Kaza olmuş olsa belki anlayış gösterilir ama insanların üzerine salmak nedir? Resmen terör, bu silah gibi kullanıyorlar artık demek ki. O hayvanı o hale getiren asıl hayvandır. O hayvanı o hale getirmese eğitmese o hale getirmese hayvan böyle yapar mı? İnsanların en yakın dostu köpektir. En yakın dostu köpek en büyük düşmanı haline getirmiş" dedi.

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Öte yandan belediye ekipleri tarafından yakalanan Pitbull Sultangazi Hayvan Barınağı'nda görüntülendi.

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(DHA)

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