SON DAKİKA | Putin'in seferberlik kararı sonrası halk sokağa döküldü! Ülkeyi terk ediyorlar... Kilometrelerce kuyruk oluştu

Son dakika haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmı seferberlik ilanı sonrası başlayan protestolarda yeni gelişmeler yaşandı. Putin'in kararı tüm dünyada yankı uyandırırken ülkede ise halk sokağa indi.

Sosyal medya üzerinden örgütlenen halk, meydanları doldurdu, gösterilere müdahalede ise çok sayıda insan gözaltına alındı.

ÇEŞİTLİ YOLLARLA ÜLKEYİ TERK EDİYORLAR

Öte yandan çoğu, silah altına girmek istemeyenlerden oluşan on binlerce insan ülkeyi terk etmeye başladı. Ülkede, bugüne kadar görülmemiş bir hava trafiği yaşandı ve çok sayıda Rus vatandaşı çeşitli ülkelere gitti.

HAVA TRAFİĞİ, HER ŞEYİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Seferberlik kararının hemen ardından Rusya'da uçak bileti kalmamış ve hava yolu sistemi de çökmüştü. Erkenden biletini alanların oluştuğu trafik ise hava radarında görüntülendi.

SINIR KAPISINDA YIĞILMA OLDU

Kara yoluyla ülkeyi terk etmek isteyenlerin ise sınır kapılarında kuyruk oluşturduğu görüldü. Rusya - Gürcistan sınırında yer alan Verhniy Lars Sınır Kapısı'nda çekildiği öne sürülen görüntülerde, yüzlerce aracın yığıldığı ve neredeyse hiç hareket edemediği görüldü. Öte yandan sosyal medyada, birçok yerde de benzer görüntülerin olduğu dikkat çekti.



