HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. SON DAKİKA | Putin'in seferberlik kararı sonrası halk sokağa döküldü! Ülkeyi terk ediyorlar... Kilometrelerce kuyruk oluştu

SON DAKİKA | Putin'in seferberlik kararı sonrası halk sokağa döküldü! Ülkeyi terk ediyorlar... Kilometrelerce kuyruk oluştu

22.09.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmı seferberlik ilanı tüm dünyada yankı uyandırırken ülke ise karıştı. Ağırlıklı olarak sosyal medya üzerinden örgütlenen insanlar birçok kentte sokağa dökülerek protestolarda bulundu. On binlerce Rus vatandaşı, çeşitli yollarla ülkeyi terk etmeye başladı. Gürcistan sınır kapısından gelen görüntülerde de yüzlerce aracın yığıldığı görüldü. İşte Rusya'da yaşanan son gelişmeler...

SON DAKİKA | Putin'in seferberlik kararı sonrası halk sokağa döküldü! Ülkeyi terk ediyorlar... Kilometrelerce kuyruk oluştu

Son dakika haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmı seferberlik ilanı sonrası başlayan protestolarda yeni gelişmeler yaşandı. Putin'in kararı tüm dünyada yankı uyandırırken ülkede ise halk sokağa indi.

Sosyal medya üzerinden örgütlenen halk, meydanları doldurdu, gösterilere müdahalede ise çok sayıda insan gözaltına alındı.

ÇEŞİTLİ YOLLARLA ÜLKEYİ TERK EDİYORLAR

Öte yandan çoğu, silah altına girmek istemeyenlerden oluşan on binlerce insan ülkeyi terk etmeye başladı. Ülkede, bugüne kadar görülmemiş bir hava trafiği yaşandı ve çok sayıda Rus vatandaşı çeşitli ülkelere gitti.

Rusya karıştı! Sosyal medyadan örgütlendiler, birçok kentte sokağa indiler... Ülkeden kaçmak isteyenler kilometrelerce kuyruk oluşturduRusya karıştı! Sosyal medyadan örgütlendiler, birçok kentte sokağa indiler... Ülkeden kaçmak isteyenler kilometrelerce kuyruk oluşturdu

rıyo

HAVA TRAFİĞİ, HER ŞEYİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Seferberlik kararının hemen ardından Rusya'da uçak bileti kalmamış ve hava yolu sistemi de çökmüştü. Erkenden biletini alanların oluştuğu trafik ise hava radarında görüntülendi.

etutı

SINIR KAPISINDA YIĞILMA OLDU

Kara yoluyla ülkeyi terk etmek isteyenlerin ise sınır kapılarında kuyruk oluşturduğu görüldü. Rusya - Gürcistan sınırında yer alan Verhniy Lars Sınır Kapısı'nda çekildiği öne sürülen görüntülerde, yüzlerce aracın yığıldığı ve neredeyse hiç hareket edemediği görüldü. Öte yandan sosyal medyada, birçok yerde de benzer görüntülerin olduğu dikkat çekti.

wrytrıyk

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkutan açıklama! 'Her an bir şey olabilir, ateşle oynuyoruz'Korkutan açıklama! 'Her an bir şey olabilir, ateşle oynuyoruz'
Son Dakika: Birkaç gün işe gitmeyince ortaya çıktı! İcra müdürü zimmetine 13 milyon lira geçirip yurt dışına kaçtıSon Dakika: Birkaç gün işe gitmeyince ortaya çıktı! İcra müdürü zimmetine 13 milyon lira geçirip yurt dışına kaçtı
CHP'nin keskin kaleminden olay 'Soylu' iddiası! "O gün Türkiye'den kaçacak"CHP'nin keskin kaleminden olay 'Soylu' iddiası! "O gün Türkiye'den kaçacak"
Anahtar Kelimeler:
Rusya Vladimir Putin seferberlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Prim gün sayısına düzenleme yolda! Asgari ücret içinse...

Prim gün sayısına düzenleme yolda! Asgari ücret içinse...

Erdoğan kritik gelişmeyi duyurdu: Savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım

Erdoğan kritik gelişmeyi duyurdu: Savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım

Bu sözlerle geri çevirdi! Özil'i takımında istemiyor

Bu sözlerle geri çevirdi! Özil'i takımında istemiyor

Rusya'da seferberlik ilanından sonra çok konuşulan canlı yayın! Kremlin Sözcüsü Peskov'un oğlunu arayıp askere çağırdılar, bakın ne yanıt verdi

Rusya'da seferberlik ilanından sonra çok konuşulan canlı yayın! Kremlin Sözcüsü Peskov'un oğlunu arayıp askere çağırdılar, bakın ne yanıt verdi

Hemen tuvalete dökün! İçtikçe hasta ediyor

Hemen tuvalete dökün! İçtikçe hasta ediyor

Rusya karıştı! Sosyal medyadan örgütlendiler, birçok kentte sokağa indiler

Rusya karıştı! Sosyal medyadan örgütlendiler, birçok kentte sokağa indiler

İlginizi Çekebilir

Damat ve gelinin hareketi konukları şaşkına çevirdi

Damat ve gelinin hareketi konukları şaşkına çevirdi

Evlilik yıldönümlerini kutladılar! 37 yıllık yaş farkı var ama...

Evlilik yıldönümlerini kutladılar! 37 yıllık yaş farkı var ama...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Anlamını bir bilseniz... Denedikten sonra doktora koşun!

Anlamını bir bilseniz... Denedikten sonra doktora koşun!

5 metrelik timsahla burun buruna! Kalabalığın gözleri önünde..

5 metrelik timsahla burun buruna! Kalabalığın gözleri önünde..

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.